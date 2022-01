Nutrinor investit 1,2 M$ pour transformer la Coop Chicoutimi

La nouvelle bannière ouvrira ses portes au public jeudi, à partir de 8 h. Elle occupe les anciens locaux de la coopérative d’alimentation Bizz, qui appartenaient auparavant à Corneau et Cantin.

Nutrinor, propriétaire du commerce, voulait ainsi donner une identité plus moderne à son secteur quincailleries, en évoquant les réalités urbaines et rurales de la région.

Nutrinor a investi 1,2 million $ dans ce projet pour tripler sa superficie en magasin, qui passera de 3000 à 9000 pieds carrés, et offrir une nouvelle expérience autant au grand public qu’à sa clientèle agricole, tout en poursuivant sa mission d’offrir des services et conseils de pros , a souligné Dominic Perron, président de Nutrinor, par voie de communiqué mercredi.

Le nouvel espace permettra d’offrir davantage de produits et une expérience de magasinage améliorée, souligne l’organisation.

La quincaillerie propose au grand public et aux producteurs agricoles des produits et services spécialisés en agriculture, des équipements motorisés, des services de réparation et de vente de barbecues, de poêles et de foyers, notamment.

La Coop Chicoutimi se trouvait sur le boulevard Talbot, près du Centre financier aux entreprises de Desjardins, depuis les années 1970.