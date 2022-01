Contribution santé pour les non vaccinés : d’autres solutions demandées en Estrie

La députée solidaire de Sherbrooke est de celles qui se positionnent contre l'idée du gouvernement Legault. Elle évoque notamment un problème éthique .

Il faut être à l'écoute de leur crainte, il faut écouter ces gens-là et essayer de voir comment on peut répondre à leurs préoccupations , prône Christine Labrie, qui ne se dit pas du tout à l'aise avec une mesure comme celle-là .

« Je ne pense pas que des mesures punitives vont améliorer le climat social en ce moment » — Une citation de Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke

Cette contribution santé pourrait même avoir l'effet contraire. Je pense que stresser les gens et utiliser les méthodes répressives, ce n’est pas la meilleure manière de convaincre les gens de se rallier aux différentes mesures comme la vaccination , déplore-t-elle.

La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, est contre la contribution santé que veut imposer le gouvernement de François Legault. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

La députée de Sherbrooke encourage néanmoins les gens à se faire vacciner. Évidemment je voudrais que tout le monde adhère aux mesures sanitaires , déclare-t-elle, soulignant que cela reste toutefois un choix.

Par ailleurs, Christine Labrie a abordé la question relative à l’état actuel du système de santé. On le doit notamment aux décisions qui ont été prises durant les dernières années , affirme-t-elle.

Solidarité populaire Estrie pour une approche préventive

Pour Solidarité populaire Estrie, cette mesure affecterait les plus vulnérables, si elle entre effectivement en application.

Cela fait 15 ans qu’on n'investit pas dans le système de santé. Ça fait en sorte que les plus vulnérables sont extrêmement en ce moment plus vulnérables , déplore le coordonnateur à la mobilisation, Pascal Florant. Selon lui, ce seraient des mesures punitives .

Le coordonnateur à la mobilisation de Solidarité populaire Estrie, Pascal Florant, se prononce en faveur d'une approche préventive et non d'une contribution santé Photo : Radio-Canada

La situation pourrait être vraiment différente si on faisait de la prévention , si on investissait dans le système de santé et si on écoutait les acteurs de terrain, soutient-il.

Question d'éthique ou de droit ?

Professeure invitée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chargée de cours à l’Université de Sherbrooke, Emmanuelle Marceau dit comprendre les préoccupations exprimées par plus d’un suite à l'annonce du premier ministre Legault d’imposer une contribution santé .

Cela peut créer un précédent , indique Mme Marceau, dans un contexte où l'accès aux soins de santé est universel et est garanti par les lois canadiennes. Elle se demande également si une telle mesure permettra d’accompagner les personnes vulnérables.

« Une mesure qui est punitive et monétaire, c’est interpellant, c’est questionnant. » — Une citation de Emmanuelle Marceau, spécialiste dans les domaines de l'éthique professionnelle, de la bioéthique et de l'éthique organisationnelle.

Questionnée sur les démarches du gouvernement provincial pour convaincre les personnes réticentes à se faire vacciner, la spécialiste en éthique appliquée répond que la vaccination en contexte de pandémie est légitime puisque nos lois l’autorisent et cela date bien avant cette pandémie .