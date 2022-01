Avant de se lancer en politique active, Françoise David était bien connue pour son militantisme et son engagement social. Lorsqu’elle est interviewée par l’animateur Jean-François Lépine à l’émission Le Point du 8 mars 1993, elle milite déjà depuis plus de vingt ans dans les mouvements syndicaux et féministes.

Le Point, 8 mars 1993

En cette Journée internationale des femmes, la coordonnatrice du Regroupement des centres de femmes du Québec fait le point sur l’état du mouvement féministe au Québec.

Françoise David se réjouit que les femmes soient de plus en plus présentes dans toutes les sphères de la vie : économique, politique et sociale. Elle s’inquiète cependant de la pauvreté et de la violence qui les touchent plus particulièrement.

Rationnelle et posée, la militante féministe répond tout en douceur aux questions du journaliste. Elle s’exprime notamment sur l’approche controversée des brigades roses, groupes d’étudiantes qui dénoncent le harcèlement sexuel sur les campus. Les remarques sexistes et grossières adressées aux femmes n’ont plus leur place dans notre société, souligne Françoise David en 1993.

Ce n'est pas si important pour moi de me dire si une jeune femme veut porter l'étiquette féministe ou non. Ce qui est bien plus important pour moi, c'est que cette jeune femme puisse travailler, avoir des enfants si elle le désire, les élever avec un conjoint qui va partager les tâches avec elle et que cette jeune femme se sente en sécurité partout où elle va , déclare-t-elle sur le ressac que traverse le mouvement féministe à l’époque.

Les Canadiens sont-ils prêts à élire une femme comme première ministre? lui demande le journaliste Jean-François Lépine alors que l’actualité s’intéresse à une potentielle candidature de Kim Campbell à Ottawa.

Absolument, j’en suis convaincue , lui répond Françoise David, qui vient pour sa part de refuser une offre de faire le saut en politique partisane.

Si elle n’a pas pour le moment l’intention de se lancer dans cette arène, Françoise David a un message pour les politiciennes : N’oubliez pas celles qui restent à la base et qui ont encore besoin d’être aidées .

Un passage marquant à la Fédération des femmes du Québec

Françoise David à Québec pour la Marche contre la pauvreté des femmes en 1995. Photo : Radio-Canada

De 1994 à 2001, Françoise David dirige la Fédération des femmes du Québec (FFQ). Sa première grande réalisation est l’organisation de la Marche contre la pauvreté des femmes sous le thème Du pain et des roses.

Au cours de cet événement d’envergure qui s’amorce le 26 mai 1995, 800 femmes sillonnent durant 10 jours les 200 kilomètres qui les mènent jusqu’à l’Assemblée nationale à Québec. Accueillies par une large manifestation, elles y déposent neuf revendications qui concernent notamment l’emploi, le salaire minimum, l’équité salariale et le logement social.

Des revendications qui seront en grande partie entendues par le gouvernement en place et qui propulseront la Fédération des femmes du Québec, dont l’adhésion triple sous la présidence de Françoise David.

Le Téléjournal/Le Point, 4 juin 2001

« Depuis sept ans, elle s'est fait une place dans l'actualité à coups de déclarations et de gestes d'éclat. » — Une citation de L’animateur Denis Lessard

En 2001, Françoise David quitte la Fédération des femmes du Québec FFQ pour se retirer de la vie publique et s’imposer une période de réflexion. La journaliste Dominique Poirier brosse au Téléjournal du 4 juin 2001 le portrait de cette femme qui n'a pas dit son dernier mot .

Françoise David ne cache pas qu’elle rêve d'un parti de gauche féministe qui pourrait faire sa place au Québec.

Probablement que c'est la plus belle idée de ma vie , exprime-t-elle sur la Marche contre la pauvreté des femmes de 1995.

Au cours de l’année 2000, Françoise David a renouvelé l’expérience avec la Marche mondiale des femmes contre la violence et la pauvreté, qui s'est même rendue jusqu'à l’ONU.

L’accueil tiède réservé à ses revendications par le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard et l’absence de gains concrets à la suite de cette manifestation internationale alimentent sa réflexion de se lancer en politique partisane.

« Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, ni dans mon pays ni à l'échelle du monde, le potentiel de colère des femmes. » — Une citation de Françoise David devant l’Organisation des Nations unies

Françoise David est souverainiste, mais elle n'est pas péquiste, souligne la journaliste Dominique Poirier dans son reportage. Et son nationalisme a des limites, puisqu'elle est d'abord et avant tout féministe.

La bataille la plus importante, c'est celle d'une vraie société juste au Québec , affirme Françoise David. Et cette bataille-là, on est capables de la faire dans le système constitutionnel actuel.

« Beaucoup de gens au Québec veulent de vrais changements. Ils veulent des changements dans le sens d'un progrès social, dans le sens de la justice sociale, d'une vraie lutte contre la pauvreté, contre la précarité, contre la discrimination. Un projet de société qui va nous rassembler. » — Une citation de Françoise David

Le Québec solidaire de Françoise David

En 2004, Françoise David participe à la création d’Option citoyenne, un mouvement politique féministe, altermondialiste et écologiste, dont elle devient l’une des porte-parole. Deux ans plus tard, Option citoyenne fusionne avec l'Union des forces progressistes (UFP) pour former un nouveau parti politique : Québec solidaire.

La direction du parti est assurée par un collège de 16 personnes, dont Françoise David et le Dr Amir Khadir, ses deux porte-parole.

La part des choses, 2 juin 2006

L’animateur Bernard Drainville reçoit Françoise David à l’émission La part des choses du 2 juin 2006 sur la chaîne RDI. Le journaliste s’intéresse à la nouvelle formation politique qui a tenu son premier conseil national le week-end précédent. Il s’étonne d’abord que Québec solidaire repose sur deux porte-parole plutôt que sur un seul chef.

Toutes les décisions au sein de notre parti sont collégiales et sont prises au comité de coordination, lui explique la porte-parole de Québec solidaire. Et cette position n’empêche pas Françoise David d’aspirer à gouverner comme première ministre du Québec.

Les premiers gestes que poserait Québec solidaire comme gouvernement? Éliminer la pauvreté au Québec – notamment par des mesures fiscales – puis faire de l’écologie une priorité en adoptant une politique de développement durable qui guiderait tous les projets financés par l’État québécois.

C'est sain de dire non à des projets , argumente la porte-parole de Québec solidaire, qui se réjouit de la mobilisation contre des projets socialement inintéressant et inacceptable .

On crée de la richesse au Québec et au Canada, répond Françoise David au journaliste qui suggère que l’économie de la province stagne. C'est une question de savoir quelles valeurs on porte comme gouvernement et quelles priorités on adopte.

Pour Françoise David et Québec solidaire, c’est le progrès social avant tout.

La campagne électorale de 2012 sera celle qui permet à Françoise David de faire son entrée à l'Assemblée nationale comme députée. Photo : Radio-Canada

En février 2007, Françoise David lance la première campagne électorale de Québec solidaire avec le slogan Soyons lucides, votons solidaire . Elle se présente dans la circonscription de Gouin, où elle habite depuis de nombreuses années.

Il faudra quatre campagnes électorales à Françoise David pour être élue dans cette circonscription de Montréal. Aux élections générales de l’été 2012, elle participe pour la première fois au débat des chefs avec Jean Charest (PLQ), Pauline Marois (PQ) et François Legault (CAQ). Plusieurs analystes la sacrent grande gagnante de la soirée.

Québec solidaire obtient cette fois 6,03 % du suffrage et fait élire deux députés : Françoise David et son collègue porte-parole Amir Khadir.

C'est ça la vie, 24 novembre 2011

Dans cette entrevue à l’émission C’est ça la vie du 24 novembre 2011, Françoise David s’exprime sur ce qui la pousse à persévérer avec en tête son combat pour la justice sociale.

Je carbure beaucoup à l'espoir , explique-t-elle à l’animatrice Marcia Pilote. Oui, il y a des jours un petit peu plus décourageants que d'autres et, en même temps, tellement de motifs d'espérer.

Son livre De colère et d’espoir vise à transmettre les raisons de poursuivre cette lutte.

Il y a une autre économie qui est déjà en marche. Un autre Québec qui est en marche , assure-t-elle. C'est là, ça monte, tout doucement et c'est très important.

Après une première élection comme députée de Québec solidaire en 2012, Françoise David est réélue dans la circonscription de Gouin en 2014.

Au sein de l’Assemblée nationale, elle travaille notamment à l’adoption de politiques sur l’achat groupé de médicaments, sur le changement de mention de sexe des enfants transgenres au registre de l'état civil et la protection des locataires aînés de l’éviction leur logement avec la loi 492.

RDI en direct, 19 janvier 2017

Le 19 janvier 2017 tombe une nouvelle de dernière heure sur les ondes de RDI. Dans un point de presse capté en direct, Françoise David surprend la classe politique en annonçant qu’elle démissionne avant la fin de son mandat comme députée de Gouin et porte-parole parlementaire de Québec solidaire.

Je prends ma retraite , déclare Françoise David entourée des solidaires Andrés Fontecilla, Manon Massé et Amir Khadir. Moi qui ai eu tant d'énergie par le passé, je me rends compte que mes réserves sont épuisées.

« J'arrête donc avant de tomber dans ce qu'on appelle le burn-out ou l'épuisement professionnel. » — Une citation de Françoise David

J’ai beaucoup aimé le travail de députée et je vais continuer d’être une citoyenne engagée, assure Françoise David, qui avait déjà laissé savoir qu’elle ne se représenterait sans doute pas aux prochaines élections.

Avec la franchise et la générosité qui ont fait sa signature, la politicienne revient dans son discours sur la naissance et l’essor de Québec solidaire sans qui de nombreuses idées progressistes, audacieuses et novatrices n’auraient pu se frayer un chemin à l’Assemblée nationale.

« Nous avons aussi tenté d'insuffler le désir de faire de la politique autrement en agissant à plusieurs reprises en dehors des fractures partisanes et malgré elles. » — Une citation de Françoise David

Je suis donc fière du chemin parcouru et optimiste pour la suite des choses à Québec solidaire , conclut Françoise David. Plus que jamais, le Québec a besoin d'un projet politique qui s'attaque sans détour aux injustices sociales et fiscales, débusque les corrompus et les fraudeurs, propose un vivre-ensemble qui s'appuie sur des valeurs communes et respecte les différences.

« Je souhaite que des plus jeunes, plus fous, sachent réinventer la vie politique et redonner espoir à celles et ceux qui croient de moins en moins en notre capacité démocratique de nous attaquer en profondeur aux désordres du monde. » — Une citation de Françoise David