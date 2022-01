La date limite de remboursement des prêts du CUEC prolongée d’un an

Les petites entreprises ont aussi besoin de flexibilité , a fait valoir le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse mercredi. C’est pour ça qu’on annonce aujourd’hui qu’on prolonge le délai de remboursement pour les prêts du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes.

L’échéance passe donc du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 pour tous les emprunteurs admissibles en règle , indique le ministère des Finances par communiqué mercredi  (Nouvelle fenêtre) .

Une décision qui s’explique notamment par le fait que le variant Omicron a retardé la relance des entreprises dans bon nombre de régions du pays .

Les prêts sans intérêts du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes CUEC peuvent atteindre 60 000 $ et servent à aider les entreprises à couvrir leurs coûts d’exploitation pendant une période où leurs revenus ont été réduits .

Le remboursement d’un prêt avant ou à la nouvelle date limite entraînera une radiation partielle pouvant aller jusqu’au tiers de la valeur du prêt (soit jusqu’à 20 000 $) , précise-t-on.

Les prêts en souffrance seront convertis en prêts de deux ans assortis d’un taux d’intérêt de 5 % par année à compter du 1er janvier 2024 et devront être entièrement remboursés au plus tard le 31 décembre 2025.