Un Winnipégois se tire une balle dans la jambe lors d’une confrontation dans une ruelle

Vers midi, mardi, plusieurs unités du Service de police de Winnipeg ont répondu à un appel concernant un homme blessé par balles près de l’intersection de la rue Maryland et de la rue Sargent.

L’homme a été transporté à l’hôpital en état stable avec une blessure par balle à son extrémité du bas , selon un communiqué.

Il a initialement été dit aux policiers que l’un de deux hommes inconnus a tiré sur la victime lorsqu’ils se sont rencontrés dans la ruelle , poursuit le communiqué.

Or, une enquête a déterminé que trois personnes (des hommes de 19 et 18 ans et un adolescent de 17 ans) ont confronté deux autres hommes dans la ruelle, indiquent les policiers.

L’homme de 19 ans a brandi un pistolet dissimulé et s’est accidentellement tiré dessus dans ce processus. Le pistolet a été amené dans un appartement du secteur et caché. Les deux hommes se sont enfuis , explique le communiqué.

Deux armes à feu et 40 cartouches de différents calibres ont été saisies lors d’une perquisition de l’appartement.

Les suspects de 18 et 17 ans sont accusés d’avoir rangé une arme à feu en contrevenant aux règlements. L’homme de 19 ans est toujours hospitalisé.