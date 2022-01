Une vingtaine d’abris d'urgence installés sur des terrains d'églises en N.-É.

L'organisme a commencé à recueillir des fonds pour construire ces refuges à la fin de l'année dernière et s'est associé à l'entreprise de construction de Dartmouth, Well Engineered Inc., pour lutter contre le manque de logement dans la province.

Les abris devaient être construits pour la fin de l'année 2021 et Neil Wolthers, responsable des opérations chez Well Engineered Inc., dit que les deux dernières structures ont été installées à Bedford, lundi.

En sachant que chaque structure construite et installée allait sortir une personne d'une tente au milieu de l'hiver, on avait pas mal de pression pour faire avancer les choses , dit-il.

Dix-sept des abris sont situés sur des propriétés religieuses dans la région d'Halifax, deux sont à Bridgewater et un se trouve à Amherst.

La tâche n’a pas été facile puisque l'entreprise a dû gérer des problèmes d'approvisionnement de matériel et de logistique presque tous les jours.

Dans chaque cas, nous avons résolu le problème et trouvé la meilleure voie à suivre avec le calendrier en tête , explique Neil Wolthers.

Chaque structure a coûté un peu plus de 10 700 $ et elles seront en place jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite, l’archidiocèse d'Halifax-Yarmouth va les ranger jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau nécessaires.

L'organisme travaille de près avec les services sociaux, les organismes communautaires et travailleurs de rue pour déterminer qui emménagera dans ces structures temporaires.

Le travailleur de rue Eric Jonsson dit que c'était une bonne idée de l'Église catholique, mais qu'il faut des solutions de logement plus permanentes. Photo : Dave Laughlin/CBC

Eric Jonsson, coordinateur de programme pour l’association Navigator Street Outreach, dit que des solutions temporaires sont nécessaires pour s'attaquer au problème complexe de l'itinérance, surtout en hiver.

Nous avons besoin que tout le monde travaille ensemble pour trouver ces solutions ingénieuses , dit-il.

Aux dernières estimations, il y avait environ 400 personnes sans-abri dans la région d'Halifax, mais ce travailleur de rue dit que le nombre est en constante évolution.

C'est un nombre si fluide que nous avons besoin de beaucoup plus de solutions que de simplement héberger les 20 personnes que je pourrais trouver dans un parc ou les 50 personnes qui sont dans un refuge.

Projets d'abris de la municipalité

La municipalité régionale d'Halifax construit également des abris pour une soixantaine de personnes à Halifax et à Dartmouth. Mais ce projet de maisons modulaires est retardé et va coûter plus cher que prévu.

Le conseil municipal d'Halifax a accepté de payer 1,2 million $ de plus pour les unités, donc le coût total du projet s'élève maintenant à 4,9 millions $.

Lors d’un débat mardi, le conseiller Sam Austin a dit qu'il n'était pas surpris par ce dépassement de coût.

Nous avons introduit 24 unités qui n'existaient pas auparavant , dit le conseiller. En seulement quatre mois, personne d'autre n'a réussi quelque chose comme ça.

Une vue d'ensemble de l'endroit où les maisons modulaires sont installées à Dartmouth. Photo : Halifax

Ces logements, qui abriteront 26 personnes, sont installés sur un site à Dartmouth et seront prêts d'ici la fin janvier. Mais ce n’est qu'à la mi-mars que le reste des unités, qui doivent accueillir 36 personnes à Halifax, seront prêtes.

Certains conseillers voudraient que la province paye une partie de ce projet puisque le logement est une responsabilité provinciale.

Nous injectons à nouveau de l'argent dans cette crise ,dit le conseiller Tony Mancini. La direction à cet égard est censée venir de la province.

Le directeur général de la ville d'Halifax, Jacques Dubé, rappelle que la province s’est engagée à débourser 2 millions $ pour aider les personnes qui vivront dans ces unités. Il ajoute que la province a financé environ 200 places dans des refuges de la municipalité au cours des dernières années.

Le maire d’Halifax, Mike Savage, a quand même l’intention de continuer de faire valoir à la province que sa région a besoin de plus de soutien.

Nous devons être conscients des coûts , dit-il. Ça ne fait pas, à proprement parler, partie de notre mandat, mais c'est notre responsabilité.