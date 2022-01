Les pompiers et les ambulanciers de l’Est-du-Québec tiennent le coup malgré Omicron

Jérémy Landry, vice-président aux relations de travail de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (Fédération des employés du préhospitalier du Québec FPHQ ), expose que la situation est précaire chez les ambulanciers de l'Est-du-Québec, mais qu'il n'y a pas eu de bris de service pour le moment.

« Depuis le temps des Fêtes, la pandémie est rentrée dans les casernes. On a eu beaucoup de [techniciens ambulanciers] affectés par la COVID-19 ou en isolement préventif. »

À quelques endroits, oui, il y a eu diminution du service ambulancier, mais de courte durée , précise le technicien ambulancier de formation. Il ajoute que des techniciens ambulanciers sont venus prêtés main forte en temps supplémentaires pour éviter les bris de service.

La fédération compte environ 350 membres dans l'Est-du-Québec, ce qui comprend les techniciens ambulanciers ainsi que les répartiteurs médicaux d'urgence. De ce nombre, environ six ont dû être retirés de leur lieu de travail dans le temps des Fêtes à Rivière-du-Loup et cinq à Rimouski.

D'après Jérémy Landry, l'impact de cette 5e vague de COVID-19 dans les casernes est différent que lors des précédentes. C'est pire cette vague-ci , déclare-t-il.

De nouvelles mesures se sont récemment ajoutées afin de protéger les techniciens ambulanciers, comme le port du masque N-95 en tout temps. Auparavant, ce type de masque n'était seulement utilisé que lorsque les ambulanciers s'occupaient d'une personne déclarée positive à la COVID-19.

Afin d'éviter de mettre de la pression sur les ambulanciers, Jérémy Landry demande à la population d'utiliser les services ambulanciers seulement lorsque c'est réellement nécessaire. Pour des conseils ou autres besoins non urgents, Jérémy Landry recommande aux citoyens de se tourner vers leur médecin de famille ou Info-Santé.

Le président de l'Association des pompiers de l'Est-du-Québec (Association des Pompiers de l'Est-du-Québec APEQ ), Claude Gravel, soutient que malgré quelques cas positifs recensés dans des casernes de la région, aucun service n'a été réduit jusqu'à présent.

L'association regroupe environ 1500 pompiers dans l'ensemble de l'Est-du-Québec.

« C'est certain que ça met de la pression, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on n'a pas le choix. C'est comme les infirmières, les médecins, les ambulanciers et les policiers. »