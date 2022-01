Une éclosion de COVID-19 dans un refuge pour sans-abri à Thunder Bay

Quatre personnes ont obtenu un test positif à la COVID-19 et il a été déterminé que la transmission s’est produite à l’établissement.

Le bureau de santé dit travailler avec les responsables de Shelter House pour gérer l’éclosion qui s’ajoute, notamment, à celle signalée à la prison de Thunder Bay la semaine dernière.

Par ailleurs, 125 nouveaux cas ont été déclarés mercredi par le bureau de santé de Thunder Bay, pour un total de cas actifs recensés par les tests PCR de 353. Comme ailleurs en province, ce chiffre ne représente qu'une portion des cas en circulation, puisque les capacités de dépistage de la province sont dépassées par le variant Omicron.

Dans le nord-est de la province, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound signale lui aussi 60 cas de COVID-19 à la prison de North Bay.

Santé publique Sudbury et districts a pour sa part recensé cinq décès additionnels liés à la COVID-19 à Sudbury mardi, pour porter le total à 54 depuis le début de la pandémie.

La préparation est de mise

Dans un communiqué, le Bureau de santé publique du Nord-Ouest de l'Ontario suggère à la population de se préparer à la possibilité de devoir s'isoler à la maison.

Le bureau de santé suggère de se doter d'articles essentiels, comme des médicaments, de la nourriture non périssable, des fruits et légumes gelés ou en conserve, des produits d'hygiène personnelle et des produits désinfectants.

Selon les nouvelles règles de la province, toute personne pleinement vaccinée ou de moins de 12 ans doit s'isoler pendant cinq jours après avoir reçu un résultat positif à la COVID-19.

Les non-vaccinés de 12 ans et plus doivent faire une quarantaine de dix jours.

Si une personne doit s'isoler, tous les habitants de sa résidence doivent aussi rester à la maison.

D'après les informations de CBC News