Une mère dénonce ses conditions d’isolement aux T.N.-O.

En raison d'un diagnostic positif de la COVID-19, une mère et son nouveau-né de Délı̨nę, aux Territoires du Nord-Ouest, sont forcés de s’isoler dans une habitation du gouvernement qui ne dispose pas des commodités d’usage.

En effet, la mère dit qu'à leur arrivée dans le logement, elle a constaté qu'il y avait des cendres de cigarettes dans une assiette, des draps sales sur le lit, aucun rideau de douche, pas de papier toilette ni de téléphone ou de connexion Internet.

Il n’y a aucune commodité dans cette maison où je sens que je dois m’isoler avec mon nouveau-né , explique la mère dans un courriel. Elle a demandé à être citée anonymement, ce que Canadian Broadcasting Corporation CBC a accepté pour des raisons liées au secret médical.

Elle affirme qu’elle et son bébé ont reçu un diagnostic positif pour la COVID-19 le 6 janvier et qu'ils ont développé de la fièvre. Ils ont alors été hospitalisés à Yellowknife pour s’assurer que l’enfant ne se retrouve pas dans un état grave.

Ils ont quitté l'hôpital le jour suivant, mais ont eu pour consigne de s’isoler dans la capitale ténoise jusqu’au 16 janvier.

Peu d’options disponibles

Alors que les hôtels Explorer et Chateau Nova sont utilisés depuis le début de la pandémie comme centres d’isolement, la mère et son bébé n’ont pas eu ces options.

On leur a fait savoir qu’ils pouvaient, à la place, s’isoler au motel Northern Lites, un lieu connu pour ses activités criminelles ou aux appartements Aspen, un lieu que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest réserve aux personnes qui n’ont nulle part où aller pour s’isoler. Il leur a également été proposé une maison à partager potentiellement avec des inconnus, ce que la mère a choisi comme option.

Sa sœur, qui tente de l’aider pendant cette période, a demandé au gouvernement territorial si elle pouvait payer afin que la mère puisse s’isoler dans l’un des deux hôtels mentionnés ci-dessus. On lui aurait répondu que cela n’était pas possible puisque ni l’Explorer, ni le Chateau Nova n’accueillent des gens malades de la COVID-19.

La mère affirme, toujours dans son courriel, que la situation n’a aucun sens.

« Vu qu’il s’agit de centres d’isolement, vous pouvez parier qu’il y a plusieurs personnes considérées comme des cas positifs qui logent là-bas. » — Une citation de Une mère originaire de Délı̨nę, aux Territoires du Nord-Ouest

Elle ajoute qu’il est injuste que ces hôtels acceptent que les voyageurs venant du Sud s'isolent, mais qu’ils ne prennent pas une personne originaire d’une communauté ténoise qui en a besoin.

Après que la mère ait découvert l’état de la maison dans laquelle elle doit rester, sa sœur affirme avoir demandé au gouvernement de la transférer soit au motel Northern Lites soit dans les appartements Aspen. Elle assure qu’on lui a dit que le premier était plein et que le deuxième n’avait plus que des lits portatifs de disponibles.

Elle affirme qu’en date du 11 janvier, il n’y a toujours pas l’Internet ni le téléphone et que personne n’est venu nettoyer le logement.

Importance d’avoir de la famille sur place

En plus de la soeur, d’autres membres de la famille de la femme sont venus lui déposer des produits nettoyants et de la nourriture pour elle et son nouveau-né. Le gouvernement lui a fait livrer, devant sa porte, un petit déjeuner qui a gelé.

La sœur explique être inquiète et elle se demande ce qu’il se passe pour les membres des communautés qui n’ont pas de famille à Yellowknife : J’espère qu’ils peuvent avoir le téléphone. Les personnes qui viennent des communautés n’ont souvent pas de téléphone portable ou n’ont pas de membres de leur famille dans la communauté sur qui compter.

Canadian Broadcasting Corporation CBC a demandé une entrevue avec la première ministre ténoise, Caroline Cochrane, qui est chargée du Secrétariat pour la COVID-19. Trista Haugland, l’attachée de presse du cabinet, a transmis la requête au versant opérationnel du Secrétariat.

Avec des informations de Luke Carroll