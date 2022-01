Le Cégep de l’Outaouais se dote d’un nouveau directeur général

Sa nomination a été officialisée lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 6 janvier, indique l’institution collégiale dans un communiqué de presse diffusé mercredi.

M. Brabant succède ainsi à Frédéric Poulin qui a quitté son poste le 31 décembre dernier. Il entrera en fonction le 7 février prochain.

Le nouveau directeur général compte plus de dix années d’expérience en gestion d’affaires corporatives, ainsi qu’en planification stratégique et opérationnelle, en conception, mise en œuvre et évaluation de politiques, de services et de programmes publics, précise le communiqué.

Détenteur d’une maîtrise en administration publique, il occupait, depuis plus de cinq ans, la fonction de directeur des stratégies corporatives et des ressources informationnelles au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) et assurait la présidence de l’Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGÉFO).

M. Brabant déclare vouloir continuer de faire grandir [le] Cégep et [les] communautés étudiante et professionnelle, comme moteurs incontournables du développement économique et social durable de l’Outaouais .

Rappelons que l’ancien directeur général, Frédéric Poulin, doit revenir en poste, en avril 2022, à titre de conseiller à la direction générale pour une période de deux ans.