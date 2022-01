36 nouvelles hospitalisations et 3 décès supplémentaires au Manitoba mercredi

Avant la pandémie, le Manitoba disposait d’une capacité de base de 72 lits aux soins intensifs.

Trois nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont enregistrés au Manitoba, ce qui porte à 1429 le nombre total de victimes de la maladie dans la province. Les trois victimes, une octogénaire, une sexagénaire et un nonagégénaire, proviennent de la région sanitaire de Winnipeg.

Dans un communiqué de presse, mercredi, la province indique que d'après les données évaluées pour dégager une tendance pour la semaine qui s'est terminée le 6 janvier, les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées sont quatre fois plus susceptibles d'être hospitalisées à cause de la COVID-19 .

De plus, la province ajoute que ces gens sont 21 fois plus susceptibles d'être admis dans une unité de soins intensifs et 17 fois plus susceptibles de mourir à cause de la COVID-19 .

Le Manitoba enregistre aussi 1478 nouveaux cas de COVID-19 détectés lors d'un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR . Cependant, ce chiffre est une sous-représentation du nombre réel de cas dans la province, parce que les nombreuses personnes qui reçoivent un résultat positif à un test de dépistage rapide et celles qui sont asymptomatiques ne sont pas prises en compte dans les données provinciales.

Dans la majorité des cas, les résultats de tests rapides n’ont pas à être confirmés par un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

Le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province, Jazz Atwal, a indiqué, la semaine dernière, que le nombre réel d’infections pourrait être de 8 à 10 fois plus élevé que le chiffre fourni par la province.

Le taux de positivité des tests sur cinq jours est désormais de 47,2 % au Manitoba. Cependant, depuis que la province effectue un tri des personnes qui peuvent obtenir un test de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , ce chiffre n’est plus comparable au taux de positivité avant cette mesure.

Il est donc normal que le taux de positivité soit plus élevé, a expliqué le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, lors d’une conférence de presse en décembre.

Faits saillants : 35 048 cas actifs

68 929 personnes guéries à ce jour

454 personnes à l’hôpital, dont 46 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1429

Les nouvelles infections portent à 105 406 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 816 Prairie Mountain : 159 Santé Sud : 124 Entre-les-Lacs et de l’Est : 111 Nord : 268