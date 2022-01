COVID-19: la réouverture des écoles est sécuritaire selon Dr Roumeliotis

Il affirme que les contrecoups de la pandémie pèsent très lourd sur les enfants. Les données scientifiques évoquées par le Dr Paul Roumeliotis démontrent sans équivoque un impact sur leur santé mentale.

Il a mentionné, en point de presse virtuel, que de plus en plus d’enfants sont aux prises avec des troubles anxieux et dépressifs et, selon lui, l’école virtuelle a des limites. L’isolement social est bien présent, même avec l’école virtuelle, et ça contribue à nuire à la santé mentale des jeunes , dit-il.

« C'est très important de retourner à l’école pour renverser l’effet nocif et négatif de la pandémie sur les jeunes. » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario

Le Dr Roumeliotis ajoute que les écoles n’ont pas été d’importants lieux de transmission du coronavirus depuis le début de la pandémie. Au contraire, la grande majorité des infections chez les jeunes ont été contractées à l’extérieur du milieu scolaire, précise-t-il.

Ce portrait est convaincant selon le grand patron de la santé publique de l’est ontarien. Les écoles sont des lieux sécuritaires. Elles doivent être les dernières à fermer et les premières à rouvrir , souligne-t-il.

Des mesures seront en place dans les établissements pour respecter les normes de la santé publique, relève le médecin-chef.

En vertu de la nouvelle approche, les enfants symptomatiques demeureront à la maison tant qu’ils ressentiront des symptômes pouvant être associés à la COVID-19.

La majorité des enfants ne sont pas vaccinés

À peine 44 % des enfants sur le territoire du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO ont reçu une première dose de vaccin, selon des chiffres dévoilés mercredi, une proportion qui déçoit le Dr Roumeliotis.

Le scientifique rappelle que le vaccin est le principal outil de lutte contre la COVID-19. Même si les effets du virus demeurent généralement légers chez les enfants, la vaccination demeure essentielle pour protéger l'ensemble de la communauté.

Une personne non vaccinée peut transmettre le variant Omicron 3 à 4 fois plus rapidement qu’une personne vaccinée , mentionne-t-il.

Le directeur du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO espère que les parents n’hésiteront plus à faire vacciner leurs enfants dès que possible, en prévision du retour en classe, prévu lundi le 17 janvier.

Une quatrième dose dès cette semaine

La clientèle des centres de soins de longue durée sur le territoire du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO commence à recevoir, cette semaine, une quatrième dose du vaccin contre la COVID-19.

Le Dr Roumeliotis explique que cette protection supplémentaire est nécessaire pour immuniser les personnes les plus vulnérables. Les bénéfices de la troisième dose de vaccin ne durent tout au plus que trois à quatre mois selon lui, d’où l’importance d’injecter une dose supplémentaire.

Le scientifique explique que trois doses de vaccin offrent une protection de 59 % contre le variant Omicron, et diminuent de 88 % le risque d’hospitalisation.

Les personnes triplement vaccinées ne sont pas immunisées à 100 % contre la COVID-19, précise-t-il, mais elles sont assurément moins affectées par la maladie.

La vaccination contribue également à réduire les risques de transmission du virus.

Paul Roumeliotis s’attend à ce qu’éventuellement, une quatrième dose soit recommandée pour l’ensemble de la population.