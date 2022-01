57 nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

Les données fournies par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord démontrent que depuis le 8 janvier, le nombre de cas quotidiens déclarés a diminué de moitié.

Plus d'une centaine de cas par jour étaient recensés depuis le 30 janvier dernier.

Signe que la transmission se poursuit : les hôpitaux de la région ont admis un patient de plus depuis hier, pour un total de six personnes alitées en lien avec la COVID-19.

Éclosions stables

Les nombreuses éclosions dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de la Côte-Nord sont toutefois stables aujourd’hui.

Au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Bergeronnes, qui connaît une éclosion sans précédent, 24 résidents et 29 travailleurs sont toujours atteints de la COVID-19.

Pas de changement non plus au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD N.-A.-Labrie de Baie-Comeau, où 19 travailleurs et 16 résidents ont contracté le SRAS-CoV-2 dans les derniers jours.

Six travailleurs déclarés positifs, mais asymptomatiques, ont dû retourner au CHSLD des Bergeronnes pour prêter main forte à leurs collègues (archives). Photo : iStock

Au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Sept-Îles, 6 travailleurs sont toujours considérés comme des cas actifs et aucun résident n’est touché.

Quant à l’hôpital de Baie-Comeau, des éclosions touchent toujours quelques personnes dans les unités de chirurgie, de soins gériatriques de courte durée ainsi qu’en radiologie.

Bilan provincial

Dans le reste de la province, les hospitalisations poursuivent leur progression, avec 135 personnes supplémentaires alitées en raison de la COVID-19, pour un total de 2877.

La santé publique recense aussi 52 décès de plus, qui s’ajoutent au sombre bilan de 12 080 personnes qui ont perdu la vie en raison de la COVID-19 au Québec.