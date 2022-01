Shaw Communications annonce un bénéfice de 196 M$ pour le premier trimestre

Shaw Communications inc. a réalisé un bénéfice de 196 millions de dollars au cours de son dernier trimestre, comparativement aux 163 millions de dollars obtenus au cours de la même période l’an dernier.

L'entreprise de câblodistribution et de services sans fil affirme que le bénéfice s'est élevé à 39 cents par action diluée pour le trimestre terminé le 30 novembre, par rapport à 31 cents par action diluée un an plus tôt.

Les revenus de ce qui était le premier trimestre de l'exercice 2022 de Shaw ont totalisé près de 1,39 milliard de dollars, contre 1,37 milliard de dollars l'année précédente.

Shaw a accepté d'être achetée par Rogers Communications Inc. dans le cadre d'une entente évaluée à environ 26 milliards de dollars.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a tenu des audiences pour examiner la transaction l'année dernière.