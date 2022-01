Un avocat d’Halifax radié du barreau de la Nouvelle-Écosse veut reprendre sa pratique

Un avis publié sur le site internet du Barreau de la Nouvelle-Écosse indique que Mark David a demandé sa réadmission.

L'avis donne aux autres avocats et aux membres du public 30 jours pour se prononcer sur cette demande.

Mark David a été radié du Barreau pour avoir traité le dossier de son client Peter Mill, un de deux hommes reconnus coupables l'an dernier de fraude par la Commission des valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse.

Le Barreau de la province a remis en question la conduite de Mark David dans un rapport publié en 2009.

Que Me David ait été dupé par un client sans scrupules ou qu'il ait été volontairement aveugle quant à la conduite apparemment malhonnête de son client n'a jamais été résolu de manière satisfaisante , écrit le panel disciplinaire.

On y lit aussi que la conduite de Me David a porté atteinte à l'honneur et à l'intégrité de l'ensemble de la profession juridique.

L'ordre professionnel a découvert que Me David avait aidé à plusieurs reprises à rassurer les clients de Peter Mill, qui devenaient de plus en plus sceptiques et impatients quant à son incapacité à tenir ses promesses d'investissement.

Le Barreau a déclaré que Me David avait fait cela sur une période de quatre ans, malgré les mises en garde de ses anciens partenaires et d'autres avocats chevronnés.

La décision indiquait que la conduite de Mark David défiait toute explication rationnelle et qu'il n'avait jamais offert d'explications ou fait preuve de remords.