Une Albertaine qui a tué son mari voit sa peine réduite de moitié par la Cour d’appel

Selon le jugement de la juge Sheila Greckol, la peine de 18 ans imposée par le juge de la Cour du Banc de la Reine en octobre 2020 était manifestement inadaptée et représentait une dérogation déraisonnable au principe de proportionnalité .

Helen Doris Naslund a tué son mari de deux balles dans la tête alors que celui-ci dormait dans leur ferme, près de Holden, le 5 septembre 2011.

Six ans plus tard, en 2017, le corps de Miles Naslund a été retrouvé dans un bourbier. En septembre de cette année-là, Helen Naslund et son plus jeune fils, Neil, se sont livrés aux autorités.

Lors du procès d'Helen Naslund, en mars 2020, la défense et la Couronne se sont entendues pour qu'elle plaide coupable à des accusations d’homicide involontaire au lieu de subir un procès pour homicide volontaire. Les deux parties ont recommandé une peine de 18 ans de prison.

Or, cette entente n’a pas pris en compte le syndrome de la femme battue, un important facteur atténuant , écrit la juge Greckol dans son jugement.

Mère de trois enfants et grand-mère de six petits-enfants, Helen Naslund aurait subi les violences de la part de son mari pendant plus de 27 ans, selon un exposé conjoint des faits par la Couronne et le juge de la Cour du Banc de la Reine, déposé lors du procès.

La peine de 18 ans imposée à Helen Naslund était près de deux fois celle qui est normalement infligée aux autres femmes battues au pays, selon l’avocate de la défense, Mona Duckett. Cette peine avait été qualifiée de sans précédent à l’époque par des juristes experts.

La juge Greckol indique qu'elle a pris en compte plusieurs jugements comparables de femmes battues qui ont tué leur agresseur au Canada et avoir ainsi défini qu’une sentence appropriée se situerait entre 6 et 8 ans d’emprisonnement.