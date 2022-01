Décharge toxique près d’Oka : la colère gronde

L’entreprise de recyclage de débris et de démolition installée sur le rang Saint-Jean s’est vu retirer son permis d’exploitation en 2020. Elle continuerait cependant d’enfouir des matières sur le site en toute impunité, selon plusieurs citoyens.

Un peu de contexte

La bande de terre où est installée l’entreprise G&R Recyclage depuis 2015 est à la croisée des chemins entre Saint-Placide, Oka et Kanesatake. Elle se trouve sur le territoire autochtone de Kanesatake, mais est une propriété fédérale.

Les propriétaires de l’entreprise, les frères Robert et Gary Gabriel, sont membres de la communauté autochtone. Ils auraient fait partie du groupe armé des Warriors pendant la crise de 1990.

Ils sont bien connus par les autorités pour avoir été condamnés au criminel par le passé.

G&R Recyclage a vu son permis d’exploitation révoqué par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec en 2020, en vertu de l'article 114 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Des inspections réalisées par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ont fait état de plusieurs manquements. Entre autres, l’entreposage d’un trop grand nombre de matières résiduelles, l’entreposage de matières en dehors de l’aire autorisée et des aires de tri et d’entreposage, non conformes à la loi.

Enfin, le ministère dénonçait l’absence d’un système de traitement des eaux pour éviter le rejet de lixiviat – un liquide né de la fermentation des déchets et des eaux de pluie dans l'environnement, communément appelé jus de poubelle.

En cinq ans d’activité, des tonnes de déchets s'y sont accumulés. On peut lire dans un des rapports du ministère daté de 2020 que la limite de matières résiduelles normalement autorisée pour ce site est de 27 800 mètres cubes. Or, le volume calculé au moment de l’inspection, à l'époque, dépassait les 400 000 mètres cubes.

Du jus de poubelle dans un ruisseau

Pendant des années, des résidents des environs, comme Colette Brouillé, se sont plaints d’un trafic constant de camions lourds, d’un amoncellement important de débris et d’une odeur nauséabonde d'œufs pourris.

« J’habite sur un petit rang et, pendant quelques années, c’est devenu une vraie autoroute de camions lourds. » — Une citation de Colette Brouillé, résidente de Saint-Placide

Depuis la révocation du permis d’exploitation, les municipalités d’Oka et de Saint-Placide attendent toujours d’être convoquées par les gouvernements pour assurer un suivi adéquat du dossier et surtout pour que l’on s’attaque à la décontamination du site.

Car, pour les résidents de la région et la communauté de Kanesatake, ce site est une réelle menace pour l'environnement.

Il y a quelques mois, les maires d’Oka et de Saint-Placide ont même dû organiser d’urgence l’opération de nettoyage d’un ruisseau qui se déverse dans le lac des Deux Montagnes. Un épais liquide verdâtre, malodorant, du lixiviat justement, s’y écoulait.

« C’est une crise environnementale grave [et] c'est une crise de santé publique, les citoyens s'inquiètent pour la nappe phréatique. » — Une citation de Pascal Quevillon, maire d’Oka

Une pellicule noire s'est répandue dans le cours d'eau Gratton, qui se déverse dans un cours d'eau menant au lac des Deux Montagnes. Les images fournies par les municipalités d'Oka et de Saint-Placide ont été prises à la jonction de cours d'eau près de la route 344 et du rang Saint-Jean. Photo : Courtoisie / villes d'Oka et de Saint-Placide

Un climat nauséabond

L'organisme Réconciliaction ainsi que 80 autres ONG ont signé une pétition  (Nouvelle fenêtre) exhortant le gouvernement fédéral à élaborer dès maintenant, avec le gouvernement provincial et le conseil de bande de Kanesatake, un plan de nettoyage du site de G&R Recyclage.

Cette initiative est un effort citoyen piloté par la communauté autochtone, mais de façon anonyme, par peur de représailles des propriétaires de G&R Recyclage, affirme Louis Ramirez, directeur de la campagne de Réconciliaction.

Louis Ramirez, qui est en contact avec des gens de la communauté de Kanesatake, s’est souvent fait dire par ces derniers qu'ils craignent les frères Gabriel et que personne n'ose les contredire. Les différents intervenants à qui nous avons parlé ont confirmé que la crainte est présente, tant sur le territoire autochtone que dans les municipalités avoisinantes.

Interpellé, le conseil de bande de Kanesatake affirme travailler activement sur le dossier de G&R Recyclage, sans plus de détails.

Joint au téléphone, Robert Gabriel, un des deux frères propriétaires de G&R Recyclage, assure avoir l'intention de décontaminer le site, mais affirme avoir d’autres priorités en premier. Comme s’occuper, dit-il, de son bassin de rétention d’eau.

Il dit sinon travailler avec un ingénieur civil de la firme d'ingénierie Englobe pour nettoyer le site.

Nous travaillons avec le conseil de bande et le gouvernement du Canada sur ce dossier. D’ailleurs, le gouvernement est venu prendre des échantillons avant la période des fêtes sur le site , dit-il.

Une malaise persistant

Une résidente d’Oka, qui nous a parlé sous le couvert de l’anonymat, affirme avoir vu des débris brûler le soir du 24 décembre dernier sur le terrain de G&R.

Elle affirme aussi que des activités illégales sont toujours en cours sur le site. Des informations que corroborent deux autres citoyens interrogés sous le couvert de l’anonymat.

Les citoyens n’osent pas ouvrir leurs fenêtres tellement l’odeur est nauséabonde. Ils rapportent même que certains de leurs concitoyens se plaignent de maux de tête et de vomissements lorsque l’entreprise fait brûler des détritus.

Robert Gabriel, lui, relativise les choses. Il affirme que le feu aperçu par la résidente d'Oka a sûrement été allumé par son garde de sécurité qui aurait voulu se réchauffer.

Mme Colette Brouillé est l'une des rares personnes qui acceptent que leur nom soit divulgué dans le cadre de ce reportage.

Je serai la première martyre de cette histoire s’il le faut, mais je refuse de vivre dans un climat de peur. Je vis au Québec, pas dans une dictature , dit-elle.

Même son de cloche de Julie Tremblay-Cloutier, citoyenne d’Oka, qui souhaite travailler de concert avec le conseil de bande pour rétablir la situation.