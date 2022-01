Blanc-Sablon et Bonne-Espérance pourront bientôt composer le 911 pour une ambulance

Les citoyens de Bonne-Espérance et de Blanc-Sablon en Basse-Côte-Nord pourront signaler le 911 lorsqu'ils ont besoin d'un service d'ambulance à partir du 26 janvier.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ) de la Côte-Nord explique par courriel que cela va permettre une réponse optimale et un suivi amélioré pour tous les appels d’urgence .

« Cela permet à la population de ce secteur de bénéficier du service 911 comme ailleurs au Québec. » — Une citation de CISSS de la Côte-Nord

Les résidents de ces deux municipalités étaient auparavant redirigés vers leur centre hospitalier ou Centre local de services communautaires CLSC pour obtenir le service d'ambulance.