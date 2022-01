Les mesures sanitaires prolongées jusqu’au 28 février en Saskatchewan

Le port du masque dans les espaces publics intérieurs, incluant les écoles, demeure obligatoire.

Aucune nouvelle mesure n’a été annoncée même si le nombre de cas de COVID-19 a augmenté dans la province au cours des derniers jours.

Le premier ministre indique que de nouvelles restrictions ont des effets négatifs sur la santé mentale, l’économie et la liberté des citoyens.

Tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR en forte demande

Par ailleurs, les autorités demandent à tout Saskatchewanais qui présente des symptômes légers de rhume comme la toux, un mal de gorge ou des éternuements sans la fièvre de rester à la maison, de faire un test rapide et de s’isoler en fonction des résultats.

La capacité de test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan est de plus en plus sollicitée et nous demandons à tous les habitants de préserver ces ressources pour les personnes les plus à risque , note Scott Moe.

Si vous présentez des symptômes de rhume ou de grippe importants ou qui s'aggravent, y compris de la fièvre, ou si vous êtes considéré comme étant à risque en raison de problèmes de santé chroniques, communiquez avec la ligne Santé 811 , dit un communiqué de la province.

Contrairement à ce qu’a envisagé le premier ministre du Québec mardi, Scott Moe n’a pas l’intention d’imposer une taxe pour les non-vaccinés.