Waterloo encore un peu plus « vélosympathique »

Vélo Québec a annoncé mercredi matin que 14 organisations, municipalités et campus avaient reçu une certification, dont la ville de Waterloo.

On sent à Waterloo que le vélo est un véritable atout pour la qualité de vie des citoyens et un attrait touristique valorisé à chaque occasion , a déclaré Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec, par voie de communiqué.

Pour Waterloo, cette nouvelle certification est l'équivalent d'une promotion. La ville avait déjà reçu une certification Vélosympathique de niveau bronze en 2018.

La municipalité de Sutton a reçu quant à elle une mention honorable.

Un réseau large

En entrevue à Radio-Canada, le maire de Waterloo, Jean-Marie Lachapelle, a souligné qu’une telle certification permettait une bonne valorisation sur le plan touristique. Lorsqu’il y a des communications touristiques, les visiteurs peuvent voir qu’il y a beaucoup de pistes cyclables, des corridors que les cyclistes peuvent utiliser , énumère-t-il.

Le maire de Waterloo veut installer plus de corridors multifonctionnels sur son territoire. (archives) Photo : Bert Savard

Par ailleurs, le maire Lachapelle a vanté le réseau cyclable de son secteur, rappelant notamment l’existence du réseau Estriade.

On fait partie de la route verte! , s'enthousiasme-t-il. Selon lui, Waterloo est un point central sur ce grand réseau cyclable qui traverse le Québec. On accueille une grande partie de ce tourisme à vélo , poursuit Jean-Marie Lachapelle.

« Au point de vue touristique, on reconnaît combien le vélo est important pour le tourisme. Il y a aussi une quantité énorme de personnes qui font cette activité-là, surtout dans notre secteur avec notre piste, l’Estriade, qui est reconnue à la grandeur du Québec. » — Une citation de Jean-Marie Lachapelle, maire de Waterloo.

Vélo d’hiver

À Waterloo, le vélo est roi même l'hiver. On déneige toutes les pistes cyclables, on a quand même nos résidents, nos piétons, des marcheurs qui peuvent utiliser les pistes cyclables, il y a des usagers qui utilisent le fatbike , explique le maire.

Il souligne également la fierté des Waterlootois et Waterlootoise à ce sujet. C’est un point qu’on aime mettre de l’avant assure-t-il, faisant référence aux pistes multifonctionnelles, utilisables par cyclistes et piétons.

Une signalisation à améliorer

Les infrastructures, il y en a beaucoup présentement , estime Jean-Marie Lachapelle.

Avec la certification VÉLOSYMPATHIQUE viennent aussi des recommandations pour améliorer le réseau cyclable, il y a toujours la signalisation qu’il faut améliorer , ajoute-t-il.

Il a aussi comme objectif de créer plus de corridors multifonctionnels, notamment lors de la réparation des rues existantes.