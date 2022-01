Une récompense de 50 000 $ pour retrouver un présumé agresseur sexuel

La photo du suspect, Blake Charbonneau, sera bientôt placardée sur 15 panneaux d'affichage à Montréal, Terrebonne, Laval et Québec.

L’individu de 35 ans originaire de Laval a été arrêté le 19 mars 2020 dans la région de Québec dans le cadre d’une enquête impliquant des infractions relatives à des menaces, du harcèlement et du proxénétisme et qui concernait à ce moment une seule victime.

Blake Charbonneau devait comparaître le 31 mai dernier, mais ne s'est jamais présenté devant le tribunal , indique l’inspecteur Pierre-Mathieu Viviers, directeur adjoint à la Direction des enquêtes criminelles de la SQ lors d’une conférence de presse.

Agressions sexuelles violentes

La poursuite de l’enquête policière a permis d’identifier trois autres victimes, déclenchant par le fait même des mandats d’arrestation pancanadiens concernant des allégations, entre autres, d’agression sexuelle armées et d’agressions sexuelles avec la participation d’une autre personne. Les infractions ont toutes eu lieu dans la grande région de Québec et la région de Laval.

Blake Charbonneau a fait preuve d’une grande violence lors des actes à l'endroit des victimes, à tel point que certaines d'entre elles ont craint pour leur vie, ajoute l’inspecteur Viviers. Il exerce un important contrôle sur ses victimes en les gardant sous son emprise par des menaces, de la manipulation, ou de la peur.

Description du suspect recherché Taille : 1,75 m (5 pi 7 po)

Poids : 80 kg (176 lb)

Cheveux : bruns foncés

Yeux : bleus

Selon l’inspecteur, tout porte à croire que Charbonneau aurait fait d’autres victimes. L’homme aurait d’ailleurs utilisé des sites de rencontre pour entrer en contact avec elles.

Vaste opération publicitaire

De l’aveu même de la SQ, les policiers ont perdu la trace de Blake Charbonneau. Il n’est d’ailleurs pas impossible que celui-ci se trouve à l’extérieur du pays.

« À l’heure actuelle, Blake Charbonneau peut se trouver n’importe où. » — Une citation de Pierre-Mathieu Viviers, directeur adjoint à la Direction des enquêtes criminelles

L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme de la SQ s’associe donc pour la toute première fois avec le Programme BOLO (Be On The Lookout), qui a vu le jour en 2018 à Montréal et qui se spécialise dans la mise en œuvre de vastes campagnes publicitaires pour retrouver les criminels les plus dangereux du pays.

Le Programme BOLO se spécialise dans la diffusion d'avis de recherche pour les criminels les plus recherchés au pays. Photo : Programme BOLO

Au cours des six prochaines semaines, des millions de Québécois vont croiser nos publicités ciblant Blake Charbonneau, annonce le directeur du programme, Maxime Langlois. À compter d'aujourd'hui, une dizaine de panneaux d'affichage seront dévoilés dans le Grand Montréal ainsi qu'à Québec.

Des dépliants seront également distribués et des publicités apparaîtront sur les médias sociaux. Une récompense de 50 000 $ sera également offerte à toute personne détenant des informations qui pourront mener à l’arrestation de Blake Charbonneau.

L’inspecteur Pierre-Mathieu Viviers a d’ailleurs tenu à s’adresser directement au suspect.

« Tôt ou tard, nous allons vous arrêter. La meilleure chose à faire est de contacter un avocat et d'entreprendre des démarches pour vous livrer aux policiers. » — Une citation de Pierre-Mathieu Viviers, directeur adjoint à la Direction des enquêtes criminelles

Selon Maxime Langlois, des 16 dossiers lancés par le programme jusqu’à maintenant, 6 se sont soldés par des arrestations.