Nouvelles éclosions dans un CHSLD et une ressource d’hébergement temporaire de Val-d’Or

Une éclosion a été détectée au deuxième étage du centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et une autre à la Ressource d’hébergement La Chaumière. La Chaumière de Val-d’Or est une résidence d’hébergement temporaire pour des personnes ayant des troubles sévères en santé mentale.

Lundi, le CISSS-AT recensait sept éclosions de COVID-19 dans des milieux de vie de plus de 10 personnes et unités d’hospitalisation.

Deux décès supplémentaires

Deux nouveaux décès s’ajoutent au bilan de l’Abitibi-Témiscamingue.

Aussi, 27 personnes sont hospitalisées et deux de ces patients se trouvent dans une unité de soins intensifs de Val-d’Or et Ville-Marie.

La santé publique régionale rapportait 28 hospitalisations mardi.

Dépistage de la COVID-19

Depuis le 5 janvier, les personnes symptomatiques hospitalisées et les personnes travaillant en milieu hospitalier, dans les établissements de soins de longue durée et dans les lieux et établissements d’hébergement collectif font partie des groupes prioritaires pour le dépistage. (archives) Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Parmi les groupes prioritaires ayant accès aux tests de dépistage en clinique, 327 tests de dépistages ont été effectués et 90 personnes ont reçu un résultat positif en 24 heures.

Vaccination contre la COVID-19

La prise de rendez-vous pour recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19 pour les différents groupes d'âge a de nouveau été devancée.

Les personnes âgées de 35 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour recevoir une dose de rappel.

Le jeudi 13 janvier, ce sera au tour des 25 ans et plus. Finalement, les 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19 ce vendredi.

Vaccination sans rendez-vous

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue indique également avoir bonifié les horaires de vaccination sans rendez-vous dans les secteurs de Rouyn-Noranda et Temiscaming.

La vaccination sans rendez-vous est offerte aux personnes âgées de 18 ans et plus.