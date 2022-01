Matane, siège social de la Société portuaire de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent

L’équipe de la Société portuaire de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent est aussi désormais complète.

L’organisme, créé en septembre 2020 pour gérer les ports de Cacouna, Rimouski, Gaspé et Matane, a choisi de s’installer à Matane à 3 heures et demie de route de Gaspé, à l’est et à 2 heures de route de Cacouna, à l’ouest.

L'organisation comptera un maître de port dans chacune des quatre villes ainsi qu’un bureau satellite à Rimouski pour gérer l’entretien des infrastructures.

Reconstruction du port de Matane

La Société a aussi investi 6 millions de dollars au cours de la dernière année dans divers travaux, dont une somme de 1,4 million au port de Matane. L’argent a été, entre autres, investi dans le pavage des aires de circulation, mais aussi dans le bétonnage de la zone de transit du quai.

Ces travaux aideront à allonger la durée de vie du port qui doit être reconstruit dans les prochaines années. D’autres travaux de consolidation sont prévus au printemps, a précisé la président-directeur général PDG de la Société portuaire, Anne Dupéré lors d'une entrevue à Radio-Canada.

Ces ouvrages seront nécessaires puisqu’il faudra plusieurs années avant de redonner son lustre aux installations portuaires de Matane. Ce n’est pas simple de reconstruire un port, commente Mme Dupéré.

Le projet est effectivement complexe en raison des contraintes environnementales ce qui nécessite plusieurs étapes, avant d’obtenir les autorisations nécessaires afin de démarrer le chantier. Le projet pourrait notamment faire l’objet de consultations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Anne Dupéré ajoute que des quatre ports sous sa gestion, c’est le port de Matane qui offre la plus petite superficie à quai. Si on veut assurer un développement, il faut avoir un deuxième poste à quai, dit-elle.

Un projet en ce sens a été déposé au ministre des Transports, François Bonnardel. Le ministre doit aussi approuver le plan stratégique que lui a remis la Société à l’automne 2021.

Les montants à investir sont difficiles à évaluer, indique Mme Dupéré. Des données comme les spécificités du projet final ou le coût des matériaux sont encore trop fluctuantes pour se prononcer, précise la président-directeur général PDG .

Une bonne année

Le port de Matane a par ailleurs connu une très bonne année 2021. Les activités de transbordement ont augmenté de 38 % comparativement à 2020.

En 2020, Québec estimait que 600 000 tonnes de marchandises étaient transbordées chaque année au quai de Matane (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les matières transbordées sont principalement la pâte de l’usine Sappi, destinée à la fabrication de carton ainsi que la perlite. La demande de perlite s’est accrue avec la légalisation du cannabis, explique Anne Dupéré. La petite bille blanche, produite par les tourbières, se mélange à la terre afin d’aider à la rétention d’eau.