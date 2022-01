Requête de Cime Aventures en Cour supérieure : la demande de transfert est rejetée

Cime Aventures, qui propose des descentes en embarcations sur la rivière Bonaventure, a intenté son recours dans le district judiciaire de Montréal.

Or, l'Association des pêcheurs sportifs de la rivière Bonaventure, qui gère la Zone d'exploitation contrôlée ZEC de la rivière Bonaventure, souhaitait que le dossier soit transféré dans le district judiciaire de Bonaventure. Une demande en ce sens a été déposée le 1er octobre dernier.

Un tel transfert peut être ordonné dans l'intérêt des parties ou si des motifs sérieux le commandent. Le juge en chef Jacques R. Fournier a toutefois rejeté cette requête, se rangeant du côté de Cime Aventures, qui l’a contestée.

Des problèmes de cohabitation entre les différents usagers ont été constatés à l'été 2020 sur la rivière Bonaventure. C'est par la suite que Québec a limité, dans l'autorisation de commerce qui permet à Cime Aventures d'opérer, le nombre d'embarcations et de clients pouvant y être admis (archives).

En plus de cette contestation, le juge a notamment tenu compte du type de procédures judiciaires en cours ainsi que le caractère exceptionnel que revêt une telle ordonnance.

Le procureur général du Québec, qui représente le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans cette affaire, ne s’était pas opposé à la demande de transfert. Il avait fait savoir qu'il s'en remettrait à la décision du tribunal.