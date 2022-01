Pas de Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Le Comité régional des Jeux et la Ville de La Sarre ont pris cette décision afin d’assurer la sécurité des athlètes, des bénévoles et de la population, alors que la région traverse la 5e vague de la pandémie de COVID-19.

L’événement devait réunir à La Sarre quelque 1100 athlètes de 11 disciplines sportives, du 28 au 30 janvier. La finale provinciale, prévue à Rivière-du-Loup en mars, avait elle aussi été annulée, plus tôt cette semaine.

Pour Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT), cette décision était devenue inévitable dans le contexte actuel.

Ça ne s’annonçait pas super bien depuis les Fêtes, souligne Jérémy Grégoire, conseiller en sport à LSAT. On gardait une lueur d’espoir, mais il fallait se rendre à l’évidence. On attendait aussi la décision officielle de Sports Québec. C’est toujours déchirant, surtout que c’est annulé pour une 2e année consécutive. C’est un événement unique au Québec. On est la seule région qui tient une finale régionale centralisée. On est de tout cœur avec les athlètes et entraîneurs qui se préparaient pour ça. On est bien déçus de ne pas pouvoir leur offrir cet événement.

La Ville de La Sarre a déjà fait savoir son intérêt de tenir la prochaine finale régionale centralisée, qui pourrait avoir lieu à l’hiver 2023.

Nous avons bien entendu leur intérêt, mais la décision n’est pas officielle au niveau du Comité régional, précise Jérémy Grégoire. On se rencontre bientôt pour discuter des événements qui s’en viennent et ce sujet sera à l’ordre du jour.

Les finales régionales prévues pour l’été 2022 sont toujours au programme, en vue d’une participation aux Jeux provinciaux, qui doivent en principe se tenir à Laval, en juillet.