COVID-19 : 46 morts et 228 hospitalisations de plus en Ontario

C'est 228 de plus que mardi (+7 %) et 66 % de plus qu'il y a une semaine.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que 54 % des patients infectés ont été hospitalisés à cause du coronavirus. Les autres ont été admis à l'hôpital pour d'autres causes et diagnostiqués par la suite.

Il y a 505 patients aux soins intensifs, soit 28 de plus que la veille et 75 % de plus que mercredi dernier.

La santé publique déplore par ailleurs 46 décès mercredi, portant le bilan à 10 445 depuis le début de la pandémie.

Il y a 9783 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Toutefois, les autorités indiquent qu'il s'agit d'une sous-estimation de la réalité, compte tenu de l'accès limité aux tests de dépistage PCR.

Les échantillons d'un peu plus de 56 400 tests PCR ont été analysés au cours des dernières 24 heures.

Vaccination

Près de 159 900 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées mardi, y compris plus de 138 800 doses de rappel.

À l'heure actuelle, 88,5 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins deux doses.

Chez les enfants de 5 à 11 ans, 47 % ont eu au moins une dose et 3,8 %, deux doses, selon le dernier bilan provincial.

Plus de détails à venir