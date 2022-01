Une mère de Saskatoon tente d’obtenir justice pour sa fille happée à mort

Rochelle Dubois estime qu’elle devait partager la vidéo montrant la collision mortelle sur la 33e Rue à Saskatoon lorsque sa fille se rendait à l’école. Cette vidéo a été partagée sur les médias sociaux.

« Je sais que [Baeleigh] a fait tout ce qu'elle pouvait. Je sais au fond de mon cœur qu'elle n'est pas responsable de cette situation. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Le public avait besoin de savoir. Je voulais juste que tout le monde voie la vérité. » — Une citation de Rochelle Dubois, mère de Baeleigh

Elle aimait tout et tout le monde, et il n'y avait rien de mauvais en elle, et elle me manque chaque jour.

Mme Dubois ne comprend pas pourquoi la police ne veut pas lui dévoiler le nom du suspect, âgé de 27 ans.

Des éléments d’enquête en attente

La police de Saskatoon a affirmé lundi que l’enquête était toujours en cours. Des indices et des échantillons ont été retrouvés sur la scène de la collision mortelle. La police précise que des analyses sont menées.

Entre-temps, le Service de police attend les résultats des tests toxicologiques du chauffeur.

S'il s'avère que le chauffeur était en état d'ébriété, des tests supplémentaires seront effectués comme une analyse sanguine et une analyse de l’haleine. Les accusations dans ce dossier ne peuvent être portées avant que nous ayons reçu les analyses de tests , explique la police.

Rochelle Dubois se demande pourquoi la police n’a pas mis le dossier de sa fille en priorité au laboratoire. Elle ajoute que le Service de police lui aurait confirmé que du tétrahydrocannabinol THC a été retrouvé lors du dépistage sur le chauffeur sur la scène de l’accident.

La jeune Baeleigh a été happée mortellement sur un passage piétonnier le 9 septembre dernier. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Des habitants de Saskatoon prévoient un rassemblement jeudi pour demander justice et appuyer Mme Dubois.

Les gens souhaitent que des accusations soient portées dans ce dossier et réclament des mesures pour augmenter la sécurité des piétons.

Avec les informations de Kendall Latimer