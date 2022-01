Après le froid, une importante tempête hivernale guette les Maritimes

Après une courte et intense vague de froid, des accumulations de neige allant de 15 à 40 cm sont prévues dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans le nord et l’ouest de la Nouvelle-Écosse. L’est de cette province recevra pour sa part beaucoup de pluie.

C’est en Nouvelle-Écosse que les précipitations seront les plus abondantes. Selon Environnement Canada, de 20 à 40 cm de neige sont prévus dans le nord et l’ouest de la province.

Dans l’est de la province, de 30 à 50 mm de pluie sont attendus, depuis Halifax jusqu’au Cap-Breton.

On prévoit aussi des rafales de 100 km/h sur une grande partie de la Nouvelle-Écosse.

L'effet conjoint des niveaux d'eau plus élevés que la normale et d'importantes vagues pourrait occasionner des inondations vers la marée haute, surtout le long de la côte atlantique, pour l'île du Cap-Breton et pour les comtés de Pictou et d'Antigonish , souligne Environnement Canada.

De la neige sur l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, il devrait y avoir des accumulations de 25 à 35 cm sur une grande partie de l’île. À partir de vendredi soir et ce jusqu’à samedi matin, des rafales de 100 km/h sont prévues.

Au Nouveau-Brunswick, les accumulations seront moindres. La neige sera concentrée dans le sud-est de la province, au sud de Miramichi. Ces régions peuvent s’attendre à 15 cm ou plus de neige. Cette pluie pourrait être mêlée de pluie au début et les conditions météorologiques s’amélioreront samedi matin.