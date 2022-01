Déjà près de 350 décès liés à la COVID-19 au Québec depuis le 1er janvier

Du 1er au 12 janvier 2022, le Québec a recensé 344 décès liés à la COVID-19. En comparaison, en novembre et en décembre 2021, les autorités de la santé publique en recensaient 231.

Le nombre moyen de décès quotidiens est au même moment passé de moins de 5, en décembre, à 37, le 12 janvier 2022.

La première vague a été la plus mortelle, avec plus de 5600 décès. Pour l’instant, on recense un peu moins de 700 décès pour cette quatrième vague, mais le bilan n'est toujours pas finalisé puisqu'elle est toujours en cours.

L'INSPQ, qui collige les données, estime en effet que nous sommes toujours dans la quatrième vague et ne qualifie donc pas la situation actuelle de cinquième vague, contrairement aux médias.

Vague 1 : 25 février 2020 au 11 juillet 2020 Vague 2 : 23 août 2020 au 20 mars 2021 Vague 3 : 21 mars 2021 – 17 juillet 2021 Vague 4 : 18 juillet 2021 – (en cours)

Décès selon le statut vaccinal

Parmi 328 décès analysés par le ministère de la Santé entre le 14 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, on rapporte une centaine de personnes non vaccinées décédées contre un peu plus de 200 adéquatement vaccinées.

S’il peut être inquiétant de voir un nombre de décès plus élevé chez les personnes adéquatement vaccinées, ceci n’indique en rien que les vaccins ne fonctionnent pas.

Il faut rappeler que plus le nombre de gens adéquatement vaccinés augmente, plus la probabilité de voir des cas d'infection, des décès et des hospitalisations dans ce groupe augmente par rapport aux non-vaccinés.

À titre indicatif, à ce jour, plus de 95 % des personnes de 60 ans et plus, soit les plus à risques, ont reçu au moins deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Aussi, même si seulement un faible pourcentage de ces personnes est infecté, leur nombre absolu sera par la force des chose rapidement plus élevé que celui des non vaccinées infectées.

C’est le même principe pour les hospitalisations et les décès.

Le ministère de la Santé estime donc qu’il vaut mieux comparer non pas le nombre, mais la proportion de Québécois vaccinés et qui sont malgré tout décédés de la COVID-19 à ceux qui ne sont pas vaccinés pour avoir un portrait juste des risques.

Ce taux n’a cependant pas encore été calculé, mais devrait l'être sous peu, indique-t-il.

Des morts plus jeunes

Une chose est claire : l’âge moyen des personnes décédées a diminué, particulièrement au cours de la dernière vague.

Au cours des 28 derniers jours, sur les 328 décès recensés par le ministère de la Santé, 5,5 % des personnes décédées étaient âgées de 30 à 59 ans; 11 % de 60 à 69 ans; 26 % de 70 à 79 ans.

Près de 60 % des personnes décédées étaient âgées de 80 ans et plus.

En comparaison, lors de la première vague, 91 % des personnes décédées de la COVID-19 avaient 70 ans et plus; 71 % avaient plus de 80 ans.

La situation a commencé à changer lors de la troisième vague, avec l'apparition du variant Delta; l’âge des décès a alors commencé à diminuer. Lors de cette vague, 75 % des personnes décédées avaient 70 ans et plus; 47 % avaient 80 ans et plus.

Depuis le début de la pandémie, 90 % des personnes décédées avaient 70 ans et plus; 70 % avaient 80 ans et plus.

Moins de décès dans les CHSLD

Comparé aux vagues précédentes, le nombre de décès est beaucoup plus élevé à domicile lors de la quatrième vague.

En fait, près de 80 % des décès sont survenus à domicile, contrairement à moins de 10 % au début de la pandémie.

Lors de la première vague, 70 % des décès survenaient dans les CHSLD et les centres hospitaliers; cette proportion est tombée à 10 % au cours de la quatrième vague.

Rappelons que les résidents des CHSLD et des RPA ont été les premiers à être vaccinés contre la COVID-19, ce qui a contribué à réduire les décès lors de la quatrième vague.

Si les taux de mortalité lors de la première vague était de plus de 2300 décès par 100 000 chez les personnes de 90 ans et plus et de 711 par 100 000 pour les 80 à 89 ans, ces taux sont tombés à 176 et à 67 respectivement lors de la quatrième vague.

Depuis le début de la pandémie, la moitié des décès survenaient en CHSLD, le quart à domicile, 21 % en RPA et moins de 3 % en centre hospitalier.

Depuis le début de la pandémie, plus de 12 000 Québécois sont décédés de la COVID-19. Le Québec a le taux de mortalité le plus élevé au Canada, avec 140 décès par 100 000 habitants. La moyenne canadienne est de 81. Le Manitoba est la seule autre province à dépasser les 100 décès par 100 000 habitants.

En comparaison, le Québec a recensé environ 560 décès causés par l'influenza par année entre 2016 et 2018.