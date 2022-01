Alors que le variant Omicron a entraîné une hausse des cas et des hospitalisations sans précédent au Québec, le Bas-Saint-Laurent fait partie des régions qui résistent le mieux à la 5 e vague de la pandémie.

On est un peu plus épargné mais il y a quand même un impact sur le délestage , a affirmé mercredi le président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho.

Le Bas-Saint-Laurent se trouve toujours au niveau 3 du plan de délestage, alors que de nombreuses régions sont déjà passées au palier suivant. Le taux d'occupation global des lits en milieu hospitalier est de 66 % au Bas-Saint-Laurent, alors qu'il s'élève à 87 % dans l'ensemble du Québec. Aux urgences, la situation est encore plus enviable, puisque les civières sont occupées à 37 % dans la région, contre 98 % dans la province.

Selon le Dr Carlvalho, la situation concernant la pandémie dans les hôpitaux est donc plus stable et meilleure au Bas-Saint-Laurent que celle qu'on observe ailleurs.

« On est capable d'avoir des séjours hospitaliers qui sont relativement courts. C'est une bonne nouvelle somme toute, même si ça n'enlève pas la pression sur la gestion des lits, des ressources et ce avec quoi les travailleurs de la santé doivent composer. » — Une citation de Jean-Christophe Carvalho, pdg adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, les hospitalisations sont en baisse au Bas-Saint-Laurent. Seize personnes atteintes de la COVID-19 séjournent actuellement à l'hôpital, dont deux aux soins intensifs. Il y a donc six hospitalisations de moins par rapport à mardi. L'âge moyen des personnes hospitalisées est de 77 ans.

Le Dr Carvalho précise qu'une seule d'entre elles n'est pas vaccinée. Cependant, au cours du dernier mois, environ 40 % des personnes hospitalisées aux soins intensifs n'avaient pas reçu le vaccin, une moyenne semblable à celle observée ailleurs au Québec.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas par MRC MRC Cas Kamouraska 1255 (+14) Rivière-du-Loup 2726 (+29) Témiscouata 1007 (+9) Les Basques 444 (+3) Rimouski-Neigette 2579 (+53) La Mitis 796 (+1) La Matanie 811 (+9) La Matapédia 946 (+7) Indéterminés 7 Ensemble du Bas-Saint-Laurent 10 571 (+125)

Par ailleurs, une 65e personne a succombé à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, rapporte le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS . Il s'agit de la deuxième personne à perdre la vie depuis l'arrivée du variant Omicron dans la région.

Plus de détails à venir