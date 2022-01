L’Hôpital Montfort désigné pour accueillir des infirmières formées à l’étranger

En entrevue à l’émission Les Matins d’ici, le président-directeur général de l’Hôpital Montfort, le Dr Bernard Leduc, a salué l’annonce de la ministre de la Santé, Christine Elliott, mardi.

Ce n’est pas la seule solution, mais c’est une très belle avenue pour nous. C’est quelque chose qui était demandé, d’accélérer le processus pour la reconnaissance des acquis, car c’était souvent très compliqué et très long pour des gens qui ont pris la décision de venir s’installer en Ontario. Donc on accueille cette nouvelle très favorablement , a-t-il commenté.

Face à la pénurie de personnel de santé et la situation pandémique, l’Ontario a annoncé, mardi, son intention de déployer des infirmières formées à l’étranger dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé qui ont besoin de personnel pour travailler au sein d’une équipe, sous la supervision d’un fournisseur de soins de santé réglementé, comme une infirmière autorisée ou un médecin.

Jusqu’à présent, plus de 1200 candidats à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) formés à l’étranger ont exprimé leur intérêt, selon la province. Une première cohorte de 300 d’entre eux est prête à être déployée dans une liste d’hôpitaux désignés, dont fait donc partie l’Hôpital Montfort, selon la province.

Le président-directeur général de l'Hôpital Montfort, le Dr Bernard Leduc (archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

On est prêts à envoyer notre demande, mais il va falloir voir, dans cette cohorte de 300 qui a été annoncée hier [mardi], combien sont disponibles dans la région d’Ottawa et combien peuvent donner des services dans les deux langues officielles du Canada , a toutefois prévenu le Dr Leduc, alors que l’Ontario annonçait dans un communiqué, mardi, que le le jumelage avec les fournisseurs de soins de santé devrait commencer plus tard cette semaine et l’intégration du nouveau personnel, dans les semaines à venir.

En 2020, 20 678 infirmières formées à l’étranger étaient inscrites et autorisées à exercer en Ontario. Cela représentait 12,2 % de la main-d’œuvre infirmière de l’Ontario en 2020, contre 10,3 % en 2010.

Une pénurie plus criante que jamais

Si elle s’avère concluante pour l’établissement de santé franco-ontarien, cette initiative pourrait être une bouffée d’oxygène. Car de l’aveu du Dr Leduc, l’Hôpital Montfort fait actuellement face à des situations d’engorgement comme jamais vu depuis des années.

Il faut composer avec un virus qui est excessivement contagieux, qui affecte beaucoup de nos employés et il faut aussi composer avec un nombre important de gens qui s’isolent à cause de contacts avec des gens qui ont eu la COVID. C’est beaucoup de travail au niveau santé et sécurité pour [...] être sûr d’avoir le maximum de personnel sur place , a expliqué le Dr Leduc.

Montfort, comme bien d’autres hôpitaux, doit faire du délestage, en appliquant la directive du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, datée du 5 janvier, qui leur demande de se concentrer seulement sur les cas urgents et émergents .

Alors que souvent les hôpitaux demandent plus de moyens pour de nouveaux lits, ce n’est pas la priorité actuelle, a dit le Dr Leduc.

Contrairement à ce qu’on vivait avant la pandémie, ce n’est pas la question de vouloir avoir plus de lits physiques ou d’avoir du financement pour plus de lits physiques, c’est vraiment le personnel qui est le facteur limitatif.

« On manque tous de personnel. » — Une citation de Dr Bernard Leduc, président-directeur général de l’Hôpital Montfort

Le Dr Leduc a expliqué que le nombre d’hospitalisations rapporté par Santé publique Ottawa (SPO) ne donne qu’une image partielle de la situation des établissements de santé de la capitale nationale.

Le site de Santé publique Ottawa est un site très fiable sur la représentation des hospitalisations à Ottawa, mais seulement pour les résidents du territoire de Santé publique Ottawa. Mais il faut savoir que les hôpitaux de la région hospitalisent aussi les patients qui viennent d’autres unités de santé publique comme l’est de l’Ontario, Renfrew…. Donc ça ne donne pas l’image complète de l’occupation ou de l’activité hospitalière au niveau de la pandémie , a-t-il rapporté.

Raison pour laquelle il espère pouvoir profiter du déploiement des infirmières formées à l’étranger.