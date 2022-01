Le travail des experts achève sur les lieux de l’explosion d’Arvida

La Sûreté du Québec a confirmé que les victimes sont un père et ses deux garçons de moins de trois ans. Selon les informations de Radio-Canada, l’homme se nomme Dérick Lalancette. Il était un employé de la mine Niobec.

Dérick Lalancette, 39 ans, a été retrouvé mort en compagnie de ses deux garçons de moins de trois ans. Photo : Tirée de Facebook

La coroner tenait à se rendre en personne sur place pour avoir une meilleure compréhension des événements. Malgré le fait que j’ai d’excellents experts sur les lieux et qui se dévouent à la tâche, de constater par soi-même, il n’y a jamais rien de mieux, explique Me Danais. Je suis à même de poser des questions aux experts.

Elle croit que le travail sur les lieux du drame devrait se terminer aujourd’hui si les experts ne rencontrent pas d’embûches. Après, il va rester le travail d’enquête à proprement parler , précise-t-elle.

D’ailleurs, elle doit rencontrer les proches des victimes en cours de journée pour recueillir plus d’informations.

Pour l’instant, Me Danais assure que la priorité est de ne rien laisser au hasard.

« La priorité est, un, de s’assurer qu’il n’y a pas d’autres victimes sur les lieux, puis d’identifier les victimes et ensuite comprendre ce qui est arrivé, ce qui a causé la déflagration. » — Une citation de Me Francine Danais, coroner

Cette dernière information permettra d’orienter l’enquête, à savoir s’il s’agit d’un événement accidentel ou criminel. J’invite les gens à ne pas tirer de conclusions. Il faut nous laisser faire notre enquête , a-t-elle mentionné en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Mardi, les policiers ont arpenté la scène et sorti du matériel de la résidence. Photo : Radio-Canada

Charge émotive

Francine Danais rappelle que le travail sur place est loin d’être banal pour les professionnels. C’est une situation qui frappe l’imaginaire, une situation qui peut choquer selon les tangentes que l’enquête va prendre, et c’est une situation qui est très émotive parce qu’on parle de trois décès, dont deux enfants. Personne n’est insensible.

« Pour les enquêteurs, pour les experts sur le terrain et pour moi, il faut faire abstraction de nos émotions pour se concentrer sur la tâche et sur l’expertise pour que nos émotions ne brouillent pas notre jugement professionnel. » — Une citation de Me Francine Danais, coroner