Des cours en ligne piratés en Ontario

Les cours à distance d'élèves à Hamilton et à Windsor ont été perturbés au cours de la dernière semaine par des images troublantes et des commentaires racistes d'intrus.

Le Conseil scolaire du comté d'Essex est au courant d'au moins une intrusion la semaine dernière pour des élèves du secondaire qui suivaient un cours sur la plateforme Microsoft Teams.

Le porte-parole Scott Scantlebury indique que l'intrus a fait des commentaires dans un langage inapproprié, sans avoir plus de détails. Le Conseil a contacté les familles des élèves touchés.

Le Conseil anglophone de Hamilton-Wentworth enquête sur un cas similaire survenu jeudi dernier lors d'une leçon en ligne pour des élèves de l'École élémentaire Collegiate.

Quelqu'un a pu accéder à la classe virtuelle et a proféré des jurons racistes anti-Noirs et utilisé un langage inapproprié, en plus de partager des images osées , raconte le porte-parole du Conseil, Shawn McKillop.

La police de Hamilton a ouvert une enquête.

Jeremy Reece raconte que sa fille en 7e année à l'École Ridgemount a vécu une situation similaire dans ses cours en ligne, mercredi dernier.

Le Conseil Hamilton-Wentworth a envoyé une lettre d'excuses aux parents lundi dans laquelle les autorités scolaires précisent que quelqu'un à l'interne pourrait être à l'origine de ces intrusions.

M. Reece est inquiet, redoutant qu'un prédateur sexuel puisse profiter de ce genre de brèches de sécurité. Quelqu'un pourrait-il s'immiscer dans la classe et ne rien dire ou faire, lui permettant d'écouter et de colliger des renseignements sur ces enfants? se demande-t-il.

Comment prévenir ces cas?

Selon l'experte en protection de la vie privée en ligne Karen Louise Smith, il existe des moyens de prévenir des cas similaires dans Microsoft Teams, en créant un lobby par exemple. Cela fait en sorte que l'enseignant doit donner son accord avant que chaque personne puisse entrer dans la classe virtuelle.

La professeure à l'Université Brock ajoute toutefois ceci : Il est important de reconnaître que certaines de ces mesures prennent du temps, alors que les enseignants sont déjà bien occupés.

Mme Smith pense que les fournisseurs de logiciels devraient en faire plus pour protéger les enfants.

La compagnie Microsoft dit se soucier de la confiance et la sécurité de notre communauté d'éducateurs, d'apprenants et de familles, et nous travaillons étroitement avec nos clients pour répondre à leurs préoccupations.

Parmi les conseils de l'entreprise pour éviter les intrus : utiliser la fonction par laquelle l'organisateur de la leçon doit approuver chacun des participants, tel que suggéré par la professeure Smith.

Avec des renseignements fournis par Bobby Hristova de CBC News