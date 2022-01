Les partis d’opposition du N.-B. exigent plus de restrictions pour freiner la pandémie

Grâce aux nouvelles projections présentées mardi sur l’évolution de la COVID-19 dans la province, la santé publique s’attend à enregistrer jusqu’à 5500 cas quotidiens vers la fin janvier. D’autre part, elle prévoit que 220 personnes pourraient être admises dans les hôpitaux simultanément durant cette période.

Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord, s’inquiète pour le système de santé, déjà mis à rude épreuve par la pandémie de COVID-19.

D’après lui, cette stratégie plus coercitive permettra également de précipiter le retour à l’école pour les élèves.

Mesures liées à la phase 3

La phase 3 du plan d'hiver du Nouveau-Brunswick limite les rassemblements privés à une bulle familiale. Les rassemblements publics sont interdits. Les salles de gym, les salons de coiffure et d'esthétique, les lieux de culte et les centres de divertissements doivent fermer leur porte. Quant aux salles à manger des restaurants, elles ne peuvent plus accueillir de clients; seuls les services au volant et à emporter, ainsi que la livraison à domicile sont permis.