Le tunnel Québec-Lévis « à la limite » du réalisable

Avec ses six voies sur deux niveaux, ses huit kilomètres de long et ses presque vingt mètres de diamètre, le tunnel Québec-Lévis mis de l’avant par le gouvernement Legault est « à la la limite de ce qui est techniquement réalisable », selon l'ingénieur Bruno Massicotte. Ce dernier craint un gouffre financier et invite l’État à « repenser le projet » de fond en comble.