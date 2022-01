Le festival REGARD choisit Charlotte Aubin comme nouvelle porte-parole

La nouvelle porte-parole a récemment personnifié le rôle principal dans la série Virage présentée sur Noovo, une série inspirée de la carrière de la patineuse félicinoise Marianne St-Gelais. Charlotte Aubin succède à Louis-David Morasse, porte-parole de la 25e édition du festival saguenéen.

Si tout se déroule comme prévu, la comédienne pourra venir rencontrer les amateurs de court métrage en personne au mois de mars. Elle se réjouit d’avoir été choisie par les membres de l’équipe de REGARD, aux côtés de qui elle vivra son premier festival.

Le court métrage est pour moi une forme d’art puissant, sans compromis, qui se permet encore d’explorer, d’éclater les conventions et de nourrir des réflexions communes. J’ai très hâte de découvrir la programmation en simultané avec les festivalières et les festivaliers , indique-t-elle dans un communiqué.

Plusieurs scénarios évalués

L'organisation souhaite plus que tout présenter une édition traditionnelle cette année, mais rien n’est moins sûr en raison des règles sanitaires et de la flambée des cas de COVID-19. Plusieurs scénarios sont à l’étude pour la prochaine édition dans l’espoir de rejoindre le plus de cinéphiles possible.

Chose certaine, une plateforme de visionnement en ligne sera de nouveau en fonction pour pouvoir regarder les petits bijoux de la programmation dans le confort de son foyer dans les jours suivants l’événement officiel.

La liste des courts métrages sélectionnés pour cette 26e édition sera dévoilée en direct sur Facebook le 2 mars.