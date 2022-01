Des M$ en retombées économiques perdues avec l’annulation des Jeux du Québec

Les retombées économiques de la finale étaient évaluées à 10 millions de dollars, selon le comité organisateur de l'événement. C'est donc autant d'argent qui ne se rendra pas dans les poches des commerces de la région.

Le secteur touristique sera particulièrement touché puisqu'entre 6000 et 7000 personnes étaient attendues dans la région entre le 4 et le 12 mars 2022.

Le directeur général de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, Martin Lévesque, explique que l'annulation des compétitions a de grandes conséquences pour son organisation.

« On perd à peu près 2000 nuitées qui ne seront pas chez nous. Rapidement, [avec] les frais de nuitées et de restauration, on va osciller autour du demi-million de retombées économiques en moins pour l'Hôtel Universel. »