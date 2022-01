Quatre nouveaux cas de COVID-19 dans des écoles du Conseil des écoles fransaskoises

Deux cas ont été recensés au Pavillon élémentaire de l’École Monseigneur de Laval de Regina et deux à l’École canadienne-française de Saskatoon, un au Pavillon Monique-Rousseau et l’autre au Pavillon Gustave-Dubois.

Des lettres ont été envoyées aux parents et aux tuteurs en mentionnant que les contacts proches ont été avisés.

Nous avons été informés qu'une personne a été déclarée positive pour la COVID-19 à l’école , peut-on lire dans les lettres des directions scolaires.