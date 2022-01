Des milliers de résidents du N.-B. privés d’électricité, par grand froid

Des milliers de résidents du Nouveau-Brunswick se sont réveillés sans électricité mercredi matin, par des températures extrêmement froides. Plus de 1200 abonnés de la région de Lamèque sont privés d'électricité.

Selon le site web d’Énergie N.B, l’électricité devrait être rétablie vers 10 h mercredi. Les communautés touchées sont celles de Cap-Bateau, Haut-Lamèque, Lamèque, Pigeon Hill, Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

René Ferron habite Cap-Bateau et affirme qu’il a perdu l'électricité vers 4 h.

Ça fait plusieurs fois que ça manque en deux semaines, mais il ne faisait pas trop froid, mais là on ne s’attendait pas à ça , dit-il. René Ferron n’a pas d’autres sources de chaleur pour se réchauffer.

Il souligne que la région a connu plusieurs pannes d'électricité dans les dernières semaines. Selon Énergie N-B., ils nous avaient dit que c’était l’accumulation de sel sur les câbles , dit René Ferron qui espère que les pannes fréquentes dans sa région cessent.

D'autres régions touchées

Tôt mercredi, plusieurs autres pannes se sont ajoutées à la liste sur le site web d'Énergie N.-B.

Vers 8 h, la région de Shédiac comptait plus de 1300 abonnés privés d'électricité.

Une quarantaine d’abonnés sont aussi sans électricité à Riverview et plus d’une centaine dans les régions de Janeville et Stonehaven.

Les températures très froides des derniers jours au Nouveau-Brunswick ont un impact sur le réseau d'électricité.

Mardi, la demande auprès d'Énergie N.-B. a atteint 3000 mégawatts d'électricité.

Il s'agit d'un sommet qui n'avait pas été atteint depuis six ans selon Marc Belliveau, porte-parole d’Énergie N.-B.

La société de la Couronne demande à ses clients de réduire leur consommation d’électricité, surtout entre 6 h et 9 h, et entre 16 h et 20 h.