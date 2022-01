Point de presse cet après-midi de l’Ontario sur la réouverture des écoles

Le ministre Lecce répondra aux questions des journalistes pour la première fois depuis l'annonce le 3 janvier par le premier ministre Doug Ford du report du retour à l'école.

Les élèves ontariens poursuivent leur apprentissage en ligne depuis le 5 janvier.

Par voie de communiqué, le ministre Lecce a assuré les parents mardi que la province avait pris depuis des mesures pour garantir une reprise sécuritaire et permanente des cours en personne, que ce soit la distribution de masques N95 au personnel des écoles et l'administration accélérée de la troisième dose aux travailleurs de l'éducation, l'achat de plus de purificateurs d'air Hepa dans les classes ou l'appel à des retraités pour faire face à la montée appréhendée du taux d'absentéisme chez les enseignants à cause du variant Omicron.

Le retour à l'école réjouit beaucoup de parents.

En revanche, les syndicats d'enseignants sont inquiets.

Une fois de plus, le gouvernement Ford laisse au hasard la santé et la sécurité des élèves, du personnel en éducation et les familles en procédant à la réouverture des écoles sans mettre en place les mesures de santé et de sécurité critiques qui ont été à maintes reprises demandées par les experts en éducation et en santé publique , peut-on lire dans un communiqué conjoint des quatre syndicats d'enseignants de la province, y compris l'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Les syndicats d'enseignants réclament entre autres une plus grande promotion de la vaccination chez les élèves, l'installation de purificateurs d'air Hepa dans chaque classe, un processus de dépistage dans les écoles, la réduction de la taille des groupes, un meilleur plan pour faire face à la hausse attendue de l'absentéisme du personnel et de meilleurs masques pour les élèves que les couvre-visages en tissu que fournit le gouvernement.