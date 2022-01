Fin de District 31 : la distribution et les fans sous le choc

« On a reçu la nouvelle en plein milieu d’une journée de tournage. Je suis surpris, mais j’ai l’impression que la tristesse va gagner du terrain au fur et à mesure que les journées de tournage vont avancer vers la fin. » — Une citation de Vincent-Guillaume Otis

Malgré la surprise et la solennité de l’annonce, l’équipe a pris la nouvelle avec sérénité. On a le sentiment du devoir accompli, on a travaillé fort pour cette série et on l’a amené quelque part. On est très fier , a souligné le comédien.

Bruno Gagné (Michel Charette) et Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) dans la salle d'interrogatoire Photo : Aetios productions

Vincent-Guillaume Otis, l’un des piliers de l’émission, définit la série comme le plus grand défi professionnel de sa carrière. Ça a été un grand défi au niveau de la concentration, de l’apprentissage des textes, de la synergie que ça demande pour arriver au bout de 120 jours de tournage [par année] et la conciliation travail-famille. J’ai un enfant qui à l’âge de District 31.

Un phénomène télévisuel

Le chroniqueur télévision du journal Le Soleil, Richard Therrien, souligne l’importance de la série qui réunit devant le petit écran de 1,5 à 1,8 million de personnes chaque soir.

« District 31, c'est plus qu’une série, c’est un phénomène de société. Il y a peu d’émissions qui suscitent autant d’intérêt au moment de leur diffusion. » — Une citation de Richard Therrien

Il ajoute que les fans sont sous le choc, tout comme lui, même si on comprend la décision du scénariste de la série Luc Dionne. C’est monastique l’écriture d’une série , ajoute-t-il.

Laurent Cloutier (Patrick Labbé), avec Daniel Chiasson (Gildor Roy) et Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme) Photo : Aetios productions

Sur les réseaux sociaux, les fans se disaient tristes et en deuil. Plusieurs vont verser une larme le soir de la dernière. Les gens s’étaient attachés aux personnages, Nadine Legrand, Stéphane Poupou Pouliot, le commandant Chiasson , a constaté Richard Therrien.

Le fantôme de Nadine Legrand

Lorsqu’elle a appris la nouvelle, la comédienne Magalie Lépine-Blondeau, qui a joué le populaire personnage de Nadine Legrand, tuée au début de la deuxième saison, mais toujours très présente dans le cœur des fans, a d’abord pensé à ses anciens collègues, notamment Vincent-Guillaume Otis et Gildor Roy.

« [District 31] a été un événement tellement marquant dans ma vie, ma carrière et dans l’apprentissage de mon métier. De toujours faire partie du paysage de ce phénomène, des années après la disparition de mon personnage, ça me touche énormément. » — Une citation de Magalie Lépine-Blondeau

Elle se souvient notamment de la complicité avec ses camarades de jeu. Ce personnage [de Nadine Legrand] est intimement lié à la vie adulte de ma carrière. Il y a un avant et un après-District 31 pour moi.

Les personnages de la série Patrick Bissonnette et Nadine Legrand joués par Vincent-Guillaume Otis et Magali Lépine-Blondeau Photo : Aetios Productions

Magalie Lépine-Blondeau dit avoir pris conscience du phénomène District 31 et de l’intérêt du public envers le personnage de Nadine Legrand après la première année de tournage. J’étais tellement plongé dans le travail. Mes rares moments de congé étaient consacrés à apprendre mes textes ou voir mes proches.

Le personnage de Nadine Legrand, une femme forte qui devient lieutenante de police et tient tête à son ancien supérieur, a également inspiré de nombreuses femmes, qui l’ont écrit à Magalie Lépine-Blondeau.

Magalie Lépine-Blondeau dans le rôle de Nadine Legrand Photo : Radio-Canada

J’ai toujours admiré Fabienne Larouche, car elle a toujours mis une femme au centre de toutes ses histoires et ses séries. Des personnages féminins forts, combatifs, inspirants, libres, intrigants, fougueux. [...] Et ça me touche beaucoup d’avoir incarné un personnage qui a pu être inspirant pour d’autres femmes ajoute la comédienne.

Et que répondrait Magalie Lépine-Blondeau si on lui offrait de revenir pour les derniers épisodes de la série, même si techniquement son personnage est mort. Je dirais oui, mais je ne sais pas comment cela pourrait se produire. Il faudrait que ça soit pertinent et intéressant , réagit-elle en riant.

Tristesse et gratitude

Annie-Soleil Proteau, qui anime le balado District 31 : Personnes d'intérêt sur Ohdio, est partagée entre deux sentiments, la tristesse et la reconnaissance. Elle est triste de perdre ce qu’elle appelle sa messe. Ça m’attriste de devoir dire adieu à ces personnages si vrais que je me surprends parfois à leur parler à travers ma télé, comme s’ils faisaient partie de ma famille , a-t-elle réagi.

Annie-soleil Proteau Photo : Pamplemousse média

Elle remercie aussi le scénariste de la série, Luc Dionne, d’avoir créé ce monde, qui aura rassemblé un très grand public pendant 6 ans. Et d’être si fédérateur dans le contexte actuel, on en avait besoin. [...] District 31 aura été marquant d’un point de vue sociétal. Il nous a fait voir la police d’un regard plus humain, a démystifié des enjeux d’actualité, a infiltré dans son écriture des scandales politiques parfois bien proches de la réalité.

L’animatrice n’est pas surprise de la fin annoncée de la série. À l’automne 2020, j’ai eu une longue conversation avec Luc [Dionne]. Lui qui est toujours si vivant, drôle, qui déborde d’anecdotes et d’idées, j’ai vu sa fatigue, pour la première fois. J’ai réalisé à quel point c’est prenant d’écrire une quotidienne, à succès en plus, pour laquelle tout le monde a des attentes très élevées , ajoute Annie-Soleil Proteau.

Ce texte a été écrit à partir des entrevues réalisées par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin et Nabi-Alexandre Chartier, journaliste culturel à Radio-Canada. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.