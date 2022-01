Examens de conduite : le stationnement parallèle n’est plus obligatoire

Dans le but d’accélérer la prise d’examens pratique de conduite, qui accusent un arriéré important, le ministère du Transport rend l’épreuve du stationnement parallèle optionnelle, à la discrétion de l’examinateur.

Il s’agit d’une mesure temporaire, selon le ministère.

Les épreuves du stationnement parallèle, du virage à trois points et de l’arrêt d'urgence en bordure de route sont toutes trois temporairement optionnelles jusqu’au 31 mars.

Dans un communiqué, un porte-parole du ministère des Transports de l'Ontario a déclaré que les changements supprimeraient les éléments en double dans le test de classe G qui faisaient déjà partie du test G2.

La déclaration indique que le virage à trois points, le stationnement parallèle et l'arrêt d'urgence en bordure de route peuvent être supprimés du test final de classe G à la discrétion de l'examinateur .

Plus d’un an pour un examen

Plus de 420 000 personnes attendent de passer des tests de conduite, principalement en raison de ceux annulés lors de divers confinements et mesures de sécurité liés à la COVID-19.

Les examinateurs qui ont parlé à CBC News ont déclaré que l'arriéré faisait que certaines personnes attendaient plus d'un an pour passer leur dernier examen de conduite, bien que certaines parviennent à obtenir des rendez-vous en quelques semaines via le système de réservation Test au Volant.

La province affirme que les changements accéléreront les tests tout en continuant à élever les compétences des conducteurs , mais certains examinateurs de l'Ontario ne sont pas convaincus que c'est la bonne décision.

Sam Chong forme de nouveaux instructeurs de conduite dans le cadre d'un programme au Humber College de Toronto. Il dirige également l'Association of Professional Driving Instructors of Ontario, qui compte plus de 300 membres.

M. Chong se dit frustré par le manque de clarté de la province au sujet des changements.

Honnêtement, je peux vous dire que la communication a été horrible au cours des derniers mois , a déclaré M. Chong. Il n'y a aucune confirmation ou consultation d'aucune sorte de la part du ministère avec notre industrie.

M. Chong estime que les changements pourraient réduire de moitié la durée habituelle de 30 minutes des tests, mais il ajoute que l'évaluation globale des conducteurs en souffrira.

Si ces changements deviennent permanents, alors je ne pense pas que ce soit un bon choix pour la province, car il n'y a pas d'autre moyen pour les candidats de prouver qu'ils peuvent effectuer ces manœuvres en toute sécurité.

En plus des changements apportés aux examens, la province a déclaré qu'elle embaucherait 251 examinateurs temporaires dans les centres Test au Volant et qu'elle offrirait des examens routiers les week-ends et les soirs afin de réduire le temps d'attente.

Avec les informations de CBC News