Une première rencontre entre Sylvain Gaudreault et Julie Dufour

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, et la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, ont tenu une première rencontre mardi pendant laquelle ils ont fait le point sur l’accès à Internet haute vitesse et le développement de l’industrie de l’aluminium, entre autres dossiers.

Cette première rencontre de travail officielle depuis l’élection de la nouvelle mairesse de Saguenay en novembre a eu lieu en mode virtuel.

Les deux élus qui ont déjà eu l’occasion de travailler ensemble, alors que Julie Dufour était conseillère et présidente de l’arrondissement de Jonquière, ont abordé différents dossiers municipaux qui concernent plus spécifiquement le secteur de Jonquière.

Il a été question du développement des centres-villes de Jonquière et de Kénogami ainsi que de la valorisation patrimoniale du secteur d’Arvida, a mentionné Sylvain Gaudreault, en entrevue.

Les deux élus ont aussi abordé la poursuite des efforts de concertation régionaux à la Table régionale de concertation du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur le développement de l’aluminium, qui a vu le jour à l’automne 2020. Le député de Jonquière souhaite que les membres de la table tiennent une prochaine rencontre assez rapidement .

Accès à Internet haute vitesse

Sylvain Gaudreault souhaite également faire avancer le dossier de l’accès à Internet haute vitesse dans sa circonscription.

Parce que moi, j’ai encore des zones à Jonquière – je pense à Jonquière-Nord, au lac Kénogami, au lac Bleuet, au lac Jérôme – qui ne sont pas couvertes par Internet haute vitesse et il faut que la Ville complète la carte de déploiement des zones et que ce soit remis au gouvernement du Québec, a-t-il expliqué. Donc sur ça là-dessus, on s’est coordonnés.

Le député espère que ce dossier pourra cheminer à court terme, tout comme celui de table de concertation sur l’aluminium.

« Et dans les deux cas, j’ai senti de l’ouverture, particulièrement sur Internet haute vitesse, pour qu’on soit capable d’offrir aux citoyens partout sur le territoire un accès Internet haute vitesse. [Sur] ça, vraiment, on parle le même langage. » — Une citation de Sylvain Gaudreault, député de Jonquière

Les deux élus ont également parlé du transport collectif avec la Société de transport du Saguenay (STS) ainsi que du rôle accru des municipalités dans la gestion de la pandémie, notamment en matière de sécurité publique.

Questionné sur son avenir politique en vue des élections provinciales de l’automne prochain, le député péquiste a répondu qu’il ferait connaître officiellement ses intentions plus tard dans l’année.