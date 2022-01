Un spectacle virtuel pour Sara Dufour le 21 janvier

Rappelons que toutes les salles de spectacles sont actuellement fermées en raison des règles sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19.

J’avais des shows à l’horaire, plus des nouveaux spectacles annoncés. Ça m’a fait comme le même coup de dire : "Bon, tout est annulé maintenant". Sauf que là, la différence c’est qu’il y avait déjà quelque chose de mis en place à Québec, à L’Anti Bar & Spectacles, qui est vraiment tout le show en mode virtuel qui est le plus proche d’un spectacle réel avec les caméras et tout. Donc, on n’a pas réfléchi trop longtemps. On s’est dit : "Go, on enclenche la machine pour faire un show virtuel". On n’en fera pas 25, on s’entend , a-t-elle exposé en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’artiste originaire de Dolbeau-Mistassini avait terminé l’année en force avec un spectacle de Noël et avait un agenda chargé en 2022. Elle avait même assuré la première partie d’un spectacle des Cowboys Fringants au Centre Bell en novembre.

L'artiste country folk espère attirer un grand nombre de spectateurs virtuels vendredi soir prochain. Parce que là c’est "All around the world". Donc, on s’est dit : "On en fait un gros". Puis là, mon objectif avec ce spectacle-là c’est d’aller rejoindre le plus de gens possible. Je pense que mon travail là-dedans, c’est d’amener de la paillette, d’amener de la joie, du bonheur dans ce qu’on vit en ce moment. J’aimerais ça toucher des gens un peu partout, dans le pays, dans la province, à l’extérieur du pays , a-t-elle poursuivi.

Plus de 150 spectacles virtuels

Le bar situé dans le quartier Saint-Roch est un des endroits les plus reconnus pour les spectacles virtuels depuis le début de la pandémie. Le 30 décembre dernier, ils ont présenté leur 156e événement du genre. La prestation de Sara Dufour sera la première d’une nouvelle série.

Le 7 janvier, la salle avait même demandé à ses internautes quels artistes ils désiraient voir et Sara Dufour avait été nommée, tout comme Orloge Simard, un groupe de La Baie.

Les billets pour accéder au spectacle de Sara Dufour se vendent 23,87 $ pour une personne et 44,76 $ pour les familles et ménages de deux personnes ou plus sur un même écran. Le lien permettra de regarder la prestation jusqu'au 25 janvier.