Il y a un peu plus d’un an, Candace Valenzuela échouait de peu à remporter un siège dans le 24e district du Texas. Battue par la candidate républicaine, cette démocrate aux origines latino-américaines et afro-américaines ne s’est d'abord pas découragée, mais lorsqu’elle a appris qu’elle ne pourrait se représenter aux élections de 2024 dans son comté, elle s’est sentie ciblée par les républicains. J’ai demandé à une des républicaines s’ils avaient fait exprès de mettre ma résidence dans un autre comté et elle m’a dit oui, c’était presque ridicule que je pose la question.

En banlieue de Dallas, Candace Valenzuela, citoyenne aux origines latinos et afro-américaines s’est présentée aux élections de 2020 sous les couleurs du parti démocrate. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Le cynisme en politique est omniprésent au Texas, un État où les républicains règnent sans partage à presque tous les niveaux de pouvoir. « Dans ce district, explique Candace Valenzuela, ils ciblent les personnes de couleurs et les mettent dans des comtés déjà démocrates ou dans des comtés plus ruraux, donc plus conservateurs, pour diluer leur vote. »

Une sélection d’électeurs légale

Tous les dix ans, après chaque recensement, le parti au pouvoir dans l‘État du Texas, donc généralement le Parti républicain, peut redessiner les cartes électorales pour que chaque district compte à peu près le même nombre de résidents. Mais pour s’assurer d'avoir une super majorité lors des élections suivantes, ils tracent presque au scalpel politique les limites de ces districts afin de répartir selon leurs besoins les votes dont ils ont besoin.

Du gerrymandering extrême

C’est ce qu’on appelle le « gerrymandering ». Ce charcutage électoral ne date pas d’hier. Il faut remonter à 1811, lorsque le gouverneur du Massachusetts Elbridge Garry avait été accusé à l’époque d’avoir redessiné sa circonscription afin de garantir le succès de son parti aux élections. Et ce découpage électoral avait la forme d’une salamandre. Il suffisait de créer un mot-valise avec Garry, qui est devenu Gerry, et y on ajoute un morceau du mot salamandre en anglais (salamander). On obtient alors le gerrymandering .

C’est une façon de faire très populaire au Texas, mais aussi en Ohio, en Floride et en Georgie, qui sont des territoires administrés par des républicains. Les démocrates ne sont cependant pas en reste notamment dans l’État de New York, mais aussi en Illinois, où ils règnent en maîtres du gerrymandering .

Les républicains du Texas redessinent les cartes électorales selon leurs besoins pour s'assurer des super majorités lors d'élections. Photo : afp via getty images / PATRICK T. FALLON

Dans le cas de Candace Valenzuela, son district est passé d’une population de 42 % à 62 % de personnes blanches. Alors que Biden y était en avance par 5 points, les républicains devraient gagner par 12 points, selon les estimations. Le tout à cause du gerrymandering des républicains.

Un sport national

En 2021, une vingtaine d’États, surtout républicains, ont procédé à des redécoupages de cartes électorales. Et ce sont les républicains qui, au bout du compte, devraient en sortir renforcés lors des prochaines élections.

C’est une grosse industrie le redécoupage de la carte électorale, beaucoup plus aux États-Unis qu’au Canada , explique Antoine Yoshinaka, professeur agrégé en sciences politiques à l’Université de l’État de New York. Historiquement, c’était le parti démocrate qui était beaucoup plus conservateur sur les enjeux raciaux. Le sud des États-Unis, pendant près d’un siècle, a été dominé par le parti démocrate. Ce n’est je dirais que depuis les 30 ou 40 dernières années que ce sont les républicains, en raison de leur coalition qui est beaucoup plus majoritairement blanche et qui utilise ce processus de gerrymandering pour tenter de minimiser l’impact que peuvent avoir les minorités raciales.

États-Unis: le «Gerrymandering» menace le droit de vote des minorités

Des recours devant les tribunaux

Au Texas, depuis les années 1970, les contestations devant la cour se sont multipliées. Domingo Garcia avocat et président de LULAC, la plus plus grande organisation non gouvernementale de défense des droits civils des hispaniques aux États-Unis, en sait quelque chose. Au Texas, les républicains contrôlent tous les niveaux de pouvoir, ils truquent tout le système , dit-il.

Au Texas, cela fait 50 ans que LULAC, la plus plus grande organisation non gouvernementale de défense des droits civils des hispaniques aux États-Unis, conteste les cartes électorales républicaines. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Alors à chaque redécoupage imposé par les républicains, son organisation contre-attaque devant les tribunaux. Selon nous, c’est anticonstitutionnel et nous avons contesté chaque fois en cour depuis environ 50 ans. Et à chaque fois, LULAC a gagné, forçant l’annulation du redécoupage.

Sauf qu'entre les appels et les décisions de la Cour suprême, cela prend de trois à cinq ans avant que les cartes électorales soient renversées. Les États n’ont pas carte blanche pour redessiner la carte électorale, estime Antoine Yoshinaka. Mais ceci étant dit, qui dit constitution américaine et qui dit lois fédérales, dit interprétation de ladite loi et de ladite constitution par les tribunaux. Ça reste un processus évidemment très partisan. Il suffit de penser à la composition actuelle de la Cour Suprême des États-Unis qui penchent en faveur des conservateurs.

Un Texas qui ne sera jamais bleu?

La population du Texas a beau connaître une présence latino-américaine en croissance, ce n’est probablement pas demain la veille que cette communauté, qui est en général plus démocrate que républicaine, réussira à être vraiment représentée au niveau de l'État, estime Domingo Garcia.

La présence grandissante des latinos ne se reflète pas dans la représentativité politique américaine Photo : Getty Images / David McNew

On est le seul État qui va avoir deux sièges supplémentaires au Congrès et 95 % de la croissance est latino ici. Mais la communauté n’aura aucun siège, en fait on va même en perdre un. Le redécoupage électoral est une arme flagrante utilisée par le gouvernement de l’État. Tout cela inquiète Candace Valenzuela : « La démocratie américaine est en danger et sans personne pour la défendre, je crains qu’on ne la perde. Je déteste le dire tout haut, mais depuis l’insurrection du 6 janvier, on va devoir y faire face. »

En attendant, Domingo Garcia garde espoir que de plus en plus de latinos se présenteront à tous les niveaux de pouvoir pour tenter de gagner en influence et changer la donne. Mais, il reste lucide : Je sens que beaucoup de personnes dans la communauté se sentent privées de leurs droits et se demandent à quoi bon voter. Et on est en droit de se demander si tout cela ne fait pas partie du plan.

Candace Valenzuela oeuvre pour faire élire des membres de sa communauté latino dans les conseils municipaux et les conseils scolaires pour qu’ils aient au moins une représentation à certains niveaux. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Un découragement parmi les électeurs

Aujourd’hui, Candace Valenzuela s’est résignée personnellement, mais pas pour les minorités qui sont toujours sous-représentées. « Je travaille fort pour faire élire ces communautés dans les conseils municipaux, les conseils scolaires pour qu’ils aient au moins une représentation à certains niveaux dans des territoires redécoupés. » Une sorte de prix de consolation pour une partie de cette population qui se sent brimée dans ses droits par le « gerrymandering ».