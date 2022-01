La STQ choisira-t-elle de garder la traverse à Rivière-du-Loup ?

Cette rencontre convoquée par M. Lafaut avait essentiellement pour but d'expliquer le processus dans lequel s'est engagée la STQ pour déterminer où sera le port d'attache de la traverse après 2025.

Au lendemain de cette rencontre, le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, dit voir obtenu l'assurance que l'objectif premier de la STQ était de gardé le service à Rivière-du-Loup

« Stéphane Lafaut nous a clairement dit que Rivière-du-Loup était le plan A et Cacouna était un plan B »

À la sortie de la rencontre hier, la mairesse de Cacouna Suzanne Rhéaume voyait dans cette rencontre une façon de se familiariser avec le processus en cours au sujet de la traverse.

« Ils nous avaient transmis par courriel un document qui expliquait le projet et les prochaines étapess et on a pu rencontrer les différents intervenants »