Traverse vers Saint-Siméon : la STQ rencontre les maires de Cacouna et Rivière-du-Loup

Cette rencontre convoquée par M. Lafaut avait essentiellement pour but d'expliquer le processus dans lequel s'est engagée la Société des traversiers du Québec STQ pour déterminer où sera le port d'attache de la traverse après 2025.

C’était pour leur répéter les étapes, mais aussi les assurer du processus neutre et rigoureux dans lequel on était , précise le porte-parole de la Société des traversiers du Québec, Simon Laboissonnière.

Pendant près d'une heure, les élus ont pu échanger sur le dossier d'opportunité qui sera réalisé.

C’est une étape à laquelle on prend les besoins reliés au projet et ensuite de ça, on peut évaluer différents scénarios qui nous permettent de retenir la solution finale , ajoute M. Laboissonnière.

Au cours des prochains mois, les élus de la région ainsi que d'autres intervenants seront appelés à participer à l'élaboration de ce dossier.

Ce document sera déposé au printemps 2023. C'est après ce dépôt que le ministère des Transports décidera si la traverse demeure à Rivière-du-Loup ou si elle déménage à Cacouna.

Se familiariser avec le processus

À la suite de la rencontre avec M. Lafaut, la mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume, s'est dite satisfaite.

La mairesse croit que cette rencontre a permis aux nouveaux élus de se familiariser avec le processus en cours au sujet de la traverse.

Ils nous avaient transmis par courriel un document qui expliquait le projet et les prochaines étapes, mais là ça s’est fait live, si on peut dire, par Zoom, et on a pu rencontrer les différents intervenants dans la gestion de ce projet-là , indique-t-elle.

La prochaine étape pour la Municipalité de Cacouna est maintenant de préparer son dossier et le présenter à la Société des traversiers du Québec STQ .

On va se rencontrer de nouveau pour faire un document pour expliquer la démarche de Cacouna, pourquoi on pense que la traverse pourrait s’en venir à Cacouna et les raisons qui motiveraient la décision , indique-t-elle.

De son côté, le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, doit réagir à sa rencontre avec la direction de la Société des traversiers du Québec STQ mercredi matin.

Avec les informations de Patrick Bergeron