Nous n’avons pas encore les détails au sujet de la proposition du premier ministre du Québec, une petite bombe fiscale tombée au cœur d’un point de presse qui avait pour objectif d’expliquer le départ du Dr Horacio Arruda à titre de directeur national de santé publique du Québec.

La meilleure défensive, c’est l’attaque, semble-t-il. François Legault l’a bien compris. Sa proposition inattendue amène le débat ailleurs, loin du questionnement insistant sur sa gestion de la crise au cours des derniers jours.

Non seulement impose-t-il un nouveau thème dans la discussion, mais, à l’instar du président français Emmanuel Macron, qui a dit vouloir emmerder les non-vaccinés, le premier ministre oblige aussi les partis d’opposition à être d’accord avec lui ou à défendre les droits des personnes non vaccinées.

Voilà pour l’aspect politique des choses. Maintenant, sur le plan financier, à quoi pourrait ressembler une contribution santé pour les personnes non vaccinées si, d’aventure, cette proposition devait se concrétiser?

Une idée… mais beaucoup de questions

Plusieurs questions se posent sur la faisabilité d’une telle mesure. Comment les citoyens feraient-ils leur déclaration de vaccination? Le gouvernement demanderait-il au ministère de la Santé de transmettre l’information à Revenu Québec? La protection des informations personnelles sur la santé est-elle en jeu avec une telle proposition?

Et puis combien devrait payer une personne qui décide finalement de se faire vacciner au début de 2023? Par ailleurs, l’impôt serait-il appliqué en fonction du revenu gagné?

Instaurer une telle contribution respecterait-elle la Loi canadienne sur la santé, qui assure l’accès à des soins de santé pour tous sans frais supplémentaires? Le fait d’instaurer une contribution santé pour tous, avec un crédit d’impôt pour les personnes vaccinées, permettrait-il ainsi de respecter les fondements de la Loi?

Deux experts en matière de politique de santé, les professeurs Olivier Jacques, de l'Université de Montréal, et Damien Contandriopoulos, de l’Université de Victoria, sont d’avis que cette politique est inadéquate.

En entrevue à l'émission Zone économie, mardi soir, ils ont expliqué que les populations plus vulnérables seraient plus touchées par cette taxe et que de faire payer davantage certaines personnes pour des soins de santé ne respecte pas la Loi canadienne sur la santé.

Des experts en faveur d’un incitatif fiscal

Plusieurs experts ont proposé des contributions semblables dans les derniers jours. Ex-ministre de l’Industrie dans le gouvernement de Jacques Parizeau et ex-chef du Bloc québécois, l'économiste Daniel Paillé propose un impôt de vaccination pour les gens qui sont non vaccinés et qui sont hospitalisés en raison de la COVID-19.

Gardons ça simple, a-t-il dit à Zone économie lundi soir, et ajoutons à l’impôt à payer le coût d’un lit d’hôpital dont on dit que c’est 5000 $ par jour ou, en soins intensifs, 10 000 $ par jour. J’appelle ça un incitatif. Est-ce que c’est punitif après coup? Évidemment. Mais chacun assume ses responsabilités.

Des milliers de dollars en taxe spéciale? C’est énorme. Certains disent que ça pourrait entraîner une dérive au point de se demander si on ne pourrait pas appliquer également un impôt spécial pour les fumeurs. Daniel Paillé dit que sa proposition est exceptionnelle et qu'elle concerne une situation où les gens sont contagieux. Il rappelle que les fumeurs paient déjà beaucoup de taxes.

Un autre économiste, Claude Garcia, ancien sous-ministre adjoint au ministère des Affaires sociales à Québec, a proposé que différents coûts soient plus élevés pour les personnes qui refusent de se faire vacciner, notamment la contribution au Fonds des services de santé ou au régime d’assurance médicaments.

L’expérience de 2010

En 2010, rappelez-vous, le ministre des Finances de l'époque, Raymond Bachand, avait annoncé l'imposition d'une contribution santé pour l’ensemble des Québécois. Cette taxe, qui a atteint 200 $ annuellement par personne, avait pour objectifs de mieux financer le système de santé du Québec et de réduire la pression sur les finances publiques.

Cette contribution a été adoptée en 2010 et abandonnée en 2017.

Puis le gouvernement de Jean Charest avait aussi lancé une étude sur la possibilité d’imposer une franchise santé de 25 $ par visite à l’hôpital. L’objectif avec cette mesure était de mieux orienter les citoyens vers la bonne ressource pour leurs besoins. Le but, ici, était de faire en sorte que les gens ne se présentent pas à l’urgence pour des problèmes jugés légers.

Cette mesure n’a jamais été mise en place.

Dans le cas de la proposition du premier ministre François Legault, il est clair que la situation est totalement différente. Le gouvernement aura probablement un bon appui dans la population, mais la question du droit aux soins de santé demeure fondamentale.

Une contribution santé, de quelques centaines de dollars par exemple, affectera nécessairement davantage les personnes moins bien nanties, alors qu'une personne riche qui refuse la vaccination paiera sans problème sa contribution santé.

Et puis, faut-il le rappeler, que nous soyons vaccinés ou non, nous payons tous collectivement des impôts pour financer le système de santé. En appliquant une taxe à la fois incitative et punitive, qui cible un groupe en particulier, la contribution santé du premier ministre Legault représenterait une forme de rupture du contrat social que nous nous sommes donné en décidant au Québec de rendre les soins de santé accessibles à tous, de façon égale et équitable.