Aller simple, une incursion québécoise dans le thriller psychologique

Luc Picard, Éric Bruneau, Caroline Dhavernas, Nathalie Doummar, Rémi-Pierre Paquin, Anie Pascale et Samian jouent les personnages principaux, qui ne se connaissent pas, mais sont invités dans la résidence d’un milliardaire. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu.

L’hélicoptère qui les y emmène, piloté par Guillaume Frenet (Marc Beaupré), se pose d’urgence dans un endroit perdu, à des heures de toute civilisation. Coincé, le petit groupe trouve un camp de pêche à proximité dans lequel il peut attendre les secours.

Les principaux personnages de la série « Aller simple » Photo : Yan Turcotte

Soudainement, des gens dans le groupe se mettent à mourir. C’est très Agatha Christie. Puis, on se rend compte que quelqu’un a manigancé l’accident d’hélicoptère. On ne sait pas pourquoi ces personnes sont réunies, mais l’une d'elles est un tueur ou une meurtrière , avait résumé Luc Picard lors d’une entrevue avec René Homier-Roy.

Pourquoi un ex-policier, un marchand d’art religieux, un prof à la retraite, une directrice du marketing, un criminaliste vedette et une femme d’affaires se retrouvent ensemble coincés au fond des bois?

L’enquêtrice Juliette Michaud (Anik Lemay) se retrouve mêlée à cette histoire alors qu’une enquête banale se révèle beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

Un suspens écrit à six mains

Cette série de 6 épisodes de 60 minutes, réalisée par Yan Lanouette Turgeon, est coécrite par Bernard Dansereau, Annie Piérard et leur fils Étienne Piérard-Dansereau qui ont aussi signé Épidémie. Avant, le couple a aussi plusieurs séries à succès derrière la cravate, notamment Annie et ses hommes et Toute la vérité.

Luc Picard, Éric Bruneau et Caroline Dhavernas dans leurs personnages de la série « Aller simple » Photo : Yan Turcotte

La pandémie a été l’élément déclencheur pour les scénaristes. L’objectif était de trouver une histoire qui se tournerait avec une distribution réduite, en huis clos dans un seul lieu de tournage. On est partis de cette prémisse en pensant qu’une sorte de meurtre et mystère serait idéale. Finalement, en cours d’écriture, les choses ont changé. On s’est retrouvé avec une cascade d’hélicoptère, une enquête policière, un entourage, d’autres personnages, des flashbacks… Ce n’était plus une série simple à tourner , raconte Annie Piérard.

Écrire un thriller psychologique, un style de série moins commun au Québec qu’aux États-Unis, a été un grand plaisir pour les scénaristes. C’est une forme de récit très ludique. [...] C’est interactif. Il y a un jeu avec le téléspectateur. En même temps, il faut respecter ce jeu-là. Les personnages doivent toujours être cohérents avec ce qu’on va découvrir à la fin , explique Bernard Dansereau.

Compétitionner avec les plateformes internationales

Les scénaristes sont très heureux du produit final et pensent qu’il peut compétitionner avec les séries internationales du même style. Je suis toujours surpris des réalisateurs, comme Yan Lanouette Turgeon, qui arrivent toujours à avoir une signature, à créer un monde au niveau visuel qui rivalise avec ce qui se fait ailleurs dans le monde, avec peu d’argent et peu de temps , pense Étienne Piérard-Dansereau.

« Il y a une soif maintenant d’avoir des émissions qui ont de la gueule. Car les gens peuvent écouter notre série, mais aussi aller sur des plateformes américaines. » — Une citation de Étienne Piérard-Dansereau

L’intrigue de la série se conclut à la fin de six épisodes. Si une deuxième saison voyait le jour, ce serait avec une nouvelle intrigue, mais en gardant les téléspectatrices et téléspectateurs au cœur du suspens. C’est le maître du jeu, le seul qui en sait plus que les autres, plus que les personnages , ajoute Annie Piérard.

Ce texte a été écrit à partir de l’entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.