COVID-19 : l’Alberta connaît une poussée fulgurante de son taux de positivité

Par ailleurs, 708 personnes sont à l'hôpital en raison de la COVID-19, soit 73 de plus que lundi. Parmi elles, 80 se trouvent aux soins intensifs.

Les autorités sanitaires annoncent également 4704 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 et huit décès supplémentaires dans les dernières 24 heures.

Elles ont aussi identifié 58 613 cas actifs.

Jusqu’à maintenant, 89,6 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 85,6 % ont reçu deux doses.

Depuis le début de la pandémie, 3352 personnes ont succombé au virus en Alberta.